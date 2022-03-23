TFF, Euro 2028 İçin Ev Sahipliği Başvurusu Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 2028 yılındaki ev sahipliği için başvuru yaptıklarını açıkladı.

1960 yılından beri neredeyse her yıl UEFA tarafından düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro) her futbol severin heyecanla takip ettiği yegâne organizasyon olarak biliniyor. Özellikle ülkemizde 2008 yılındaki Türkiye Milli Takımı'nın performansı ile bilinen Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 yılında pandemi nedeniyle ertelenmiş ve 2021 yılında oynanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün resmî sitesinden yaptığı bir açıklama ile futbol sevenleri heyecanlandırdı.

Euro 2028 Türkiye’de düzenlenebilir

Bilindiği üzere Avrupa Şampiyonası finalleri, gerçekleştiği her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor. Bu durum hem o ülkedeki futbol severlerin ilgisini çekiyor hem de oynanan maçları izlemeye gelen taraftarların ülke ekonomisine destek olmasına imkân sağlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu da resmî sitesinde yaptığı açıklamada 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye’de oynanması için gereken adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı. Sitede ayrıca, UEFA’nın önümüzdeki süreçte ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra hangi ülkenin finallerde ev sahipliği yapacağı konusunda karar vereceği belirtildi.

Avrupa Şampiyonası ilk kez 1960 tarihinde başladı

İlk kez 1927 yılında bir fikir olarak ortaya atılan Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960 yılında hayata geçirildi. İlk şampiyonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) olan turnuvanın en son şampiyonu ise İtalya oldu.

Bugüne dek birçok farklı ülkede finali oynanan şampiyonan, bugüne dek toplamda 3 kez Fransa’da düzenlendi. Fransa dışında Polonya, Hollanda, İsveç İtalya, Belçika ve pek çok ülkede düzenlenen turnuva, daha önce Türkiye'de düzenlenmedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası finallaerine bugüne dek ev sahipliği yapan takımlar;

Fransa: 1960, 1984, 2016 (3 kez)

1960, 1984, 2016 (3 kez) İspanya: 1964 (1 kez)

1964 (1 kez) İtalya: 1968, 1980 (2 kez)

1968, 1980 (2 kez) Belçika: 1972, 2000 (2 kez)

1972, 2000 (2 kez) Yugoslavya: 1976 (1kez)

1976 (1kez) Almanya: 1988 (1 kez)

1988 (1 kez) İsveç: 1992 (1 kez)

1992 (1 kez) İngiltere: 1996 (1 kez)

1996 (1 kez) Hollanda: 2000 (1 kez)

2000 (1 kez) Portekiz: 2004 (1 kez)

2004 (1 kez) Avusturya: 2008 (1 kez)

2008 (1 kez) İsviçre: 2008 (1 kez)

2008 (1 kez) Polonya 2012 (1 kez)

2012 (1 kez) Ukrayna: 2012 (1 kez)

2012 (1 kez) Euro 2020, 60. yıla özel olarak Avrupa genelinde pek çok ülkede oynandı.

Kimi yııllarda iki farklı ülke görülmesinin sebebi ise dönem dönem aynı sene iki farklı ülkede oynanmış olması.

Türkiye için en unutulmaz yıl, 2008'di

EURO 2008 yarı finalinde oynanan Türkiye-Almanya maçı, 2022 yılında bile hâlâ efsane olarak anılıyor. Hatta bazılarımız o kadroyu halen hatırlıyor.

Hatırlamayanlarınız için işte o efsanevi Türkiye Milli Takım kadrosu;