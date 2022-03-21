Dünyanın en çok para kazanan futbol kulüplerinin açıklandığı Deloitte Futbol Para Ligi 2022 sonuçları yayınlandı. Yüz milyonlarca euronun havada uçuştuğu ligin kazananı, İngiliz futbol takımı Manchester City oldu.

Deloitte Futbol Para Ligi 2022 sonuçları açıklandı. Dünyanın en büyük muhasebe şirketlerinden bir tanesi olan ve dünya üzerindeki futbol kulüplerini gelirlerine göre analiz eden Deloitte tarafından açıklanan sonuçlar, 2022 sezonunda dünyanın en çok para kazanan futbol kulüplerinin hangileri olduğunu gözler önüne serdi.

Futbol dünyasına yüz milyonlarca euronun hakim olduğunu herkes bilir. Az sonra sizlerle paylaşacağımız liste de bu durumu ispatlar nitelikte. Zira 2022 sezonunda en çok para kazanan futbol kulüplerine baktığımızda, dudak uçuklatan rakamlarla karşılaşıyoruz. Gelin lafı daha fazla uzatmadan, geçtiğimiz sezonun en çok para kazanan futbol kulüplerine yakından bakalım.

Dünyanın en çok para kazanan futbol kulübü: Manchester City

Deloitte Futbol Para Ligi 2022 sonuçlarına baktığımızda, geçtiğimiz sezonun en çok para kazanan futbol kulübünün Manchester City olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu kulübün geliri, 644,9 milyon euro olarak kayıtlara geçti. Manchester City'yi Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona ve Manchester United takip etti.

En çok para kazanan futbol kulüpleri