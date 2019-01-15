Simpsonlar, farklı evrenlerden gelen ziyaretçilere alışık olsalar da bu seferki ziyaretçileri onlar için bile alışılmadık: Thanos. Thanos, Simpson evreninin yarısını da yok ettiğinde geriye kim kalıyor dersiniz?

Simpsonların koltuk sekansları meşhurdur. Genellikle kısa süren bu sekanslarda bir şaka mutlaka bulunur. Bu seferki şaka ise Marvel evreni ile alakalı.

Pazar günü yayınlanan Simpsons bölümünde Thanos, Marvel evreninin yarısını “evrenin iyiliği için” yok eden deli titan, Simpsonların yaşadığı Springfield’ı ziyaret ediyor. Simpson ailesinin büyük kısmı da Marvel evreni ile aynı kaderi paylaşıyor ancak bu defa Thanos’un amacı farklı. Deli titan bu defa “kendi iyiliği için” koltukta rahat rahat oturma adına bunu yapıyor.

Geriye kalan Simpsons üyesi ise oldukça şaşırtıcı. Tabii Springfield, felaketler yaşamaya oldukça alışkın bir kasaba olduğu için kimse aşırı tepki vermiyor, televizyon izlemeye devam ediyorlar.

Infiniy War’ın yönetmenleri olan Russo kardeşler klibi o kadar beğendiler ki Instagram hesaplarından dahi paylaştılar.

Thanos, Nisan ayında gösterime girecek olan Avengers: Endgame filminde tekrar karşımızda olacak.