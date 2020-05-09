CW’nin gençlik dizisi The 100, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin 7. ve son sezonunun fragmanı yayınlandı.

Yedi yıldır devam eden dram türündeki dizi The 100, dünyayı tekrar insanların yaşayabildiği bir gezegene döndürmeye çalışan 100 kişilik genç ekibin yaşadıklarını anlatıyor. Dizi, 2014 yılında başladı. Başrolünde Eliza Taylor, Bob Morley ve Paige Turco gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım, ekranlara veda edecek. Bu karar, hiç şüphesiz dizinin hayranlarını üzmüş durumda.

Son sezon ile ilgili yayınlanan fragman, annesinin ölümünün ardından acı çeken Clarke da dahil olmak üzere tüm olağan şüphelilere odaklanıyor. Fragmanda, Echo’nun muhteşem yeni saç kesiminden başka bir ton görünmüyor. 16 bölümlük final sezonu, 20 Mayıs’ta The CW’de yayınlanacak. Son sezonun da tamamlanmasıyla birlikte dizi toplamda 100 bölüme ulaşacak. 2 dakika 17 saniyelik fragmanı, hemen aşağıda izleyebilirsiniz.

The 100, yedinci sezon ile veda ediyor:

The 100, dünyada yıkıcı olaylardan kurtulan çeşitli klanlar ve ilk yıkımdan kurtulanların bazıları için bir uzay sığınağı ile etkileşimleri hakkında detaylar veren kıyamet sonrası bir bilim kurgu draması olarak biliniyor. Aksiyon, altıncı sezonda başka bir gezegene geçmişti. Buradaki yeni tehlikeler ve zorluklar, son bölümde çözülmeye çalışılacak.

Eliza Taylor, final sezonunda Clarken Griffin olarak geri dönüyor. Marie Avgeropoulos; Octavia Blake, Bob Morley; Bellamy Blake ve Lindsey Morgan; Raven Reyes rolünde oynuyor.

Diziyle ilgili geçtiğimiz yıl çıkan söylentilere göre, The 100'ın sonlandırılmasının dizinin yaratıcısı olan Jason Rothenberg'in kararı olduğu belirtilmişti. CW'nin başındaki kişi Mark Pedowitz de bu bilgiyi onaylamıştı. Yapımcı Rothenberg, “7. sezon son sezonumuz olacak. Warner Bros ve CW'ye istediğimiz şekilde hikayemizi anlatmamıza izin verdikleri için sonsuza dek minnettarız. Ne kadar da harika bir yolculuktu!" ifadelerini kullanmıştı.