Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Spider-Man: No Way Home, koronavirüs şartlarına rağmen tüm dünyada ve Türkiye’de zirvedeki filmlerin değişmesine neden oldu. Film, Türkiye’de ve dünyada 2021’in en iyi çıkışını yaparken Endgame’in gerisinde kaldı.

Uzun süredir yolunu gözlediğimiz Spider-Man: No Way Home ile en sonunda bir araya geldik. Pek çok Spider-Man hayranını tatmin edecek dolu dolu bir film olan No Way Home, koronavirüse rağmen şimdiden rekorların peşinden koşmaya başladı. Tom Holland’ın başrolünde olduğu üçlemenin son filmi olan Spider-Man: No Way Home, tüm zamanların en iyi açılışını yapan üçüncü film oldu.

Açıklanan verilere göre Spider-Man: No Way Home, tüm dünyada bu hafta sonu toplamda 587,2 milyon dolarlık hasılat elde etti. Film, Avengers: Endgame’in aynı süredeki rekorunun yaklaşık yarısı kadar hasılat elde etmiş olsa da bu Endgame’in ve en baştaki üç film arasında yer alan diğer film Infinity War’ın salgın sırasında vizyona girmediğini hatırlamakta fayda var.

No Way Home, Türkiye’de de rekorlara imza attı

Dünya çapında elde edilen 587,2 milyon dolarlık hasılatın neredeyse yarısı, 253 milyon dolarlık kısmı ABD’den geldi. Film, böylelikle 2021’in en iyi çıkış yapan filmi oldu. Öte yandan film, Türkiye’de de bazı rekorlara imza atmayı başardı. Box Office Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre Spider-Man: No Way Home, Türkiye’de

izlenerek yabancı filmlerde tüm zamanların cuma seyirci rekorunu kırdı, ilk 3 gününde toplam 934 bin 599 seyirci tarafından izlenerek yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza attı (Birinci sırada 965 bin 942 seyirciyle Endgame var).

Spider-Man: No Way Home’un Avengers: Endgame’in hem küresel hem de Türkiye rekorunu kırıp kırmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Koronavirüs şartlarında bu başarıya ulaşan, daha önce yayımlanan fragmanıyla 24 saatte en çok izlenen fragman rekoruna kavuşan film, koronavirüs şartlarında vizyona girmeseydi muhtemelen şimdiden rekorların sahibi olmuştu.