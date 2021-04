The Batman’in Spin-Off’u, Komiser James Gordon’a Odaklanacak

The Batman filmindeki dünyada geçecek spin-off dizi hakkında bugün paylaşılan bir bilgiye göre dizi, sanılanın aksine James Gordon’a odaklanacak. Bu açıklama öncesinde hayranlar, dizinin 2002’de yayınlanan Gotham Central çizgi romanından uyarlanacağı teorisine giderek gömülmüşlerdi.

HBO Max, yakın bir zamanda karşımıza henüz ismi belli olmayan bir Batman yapımıyla gelecek. Uzun zamandır ortaya atılan iddialara göre bu yapım, Batman’in kendisine değil de Gotham şehrindeki polis departmanını ele alacak. Filmin ana konusu da bu polis departmanının yozlaşmışlığı olacak. Dizinin polis departmanına odaklanacak olmasıysa ortaya bazı iddiaları daha çıkarmıştı.

Daha çok hayranlar tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre dizi, 2002 yılında yayınlanan Gotham Central çizgi romanından uyarlanacaktı. Fakat bu iddia bugün, Gotham Central’ı Greg Rucka’yla birlikte yazan Ed Brubaker tarafından çürütüldü. ‘Fatman Beyond’ podcast’ine katılan Ed Brubaker, dizinin daha çok James Gordon’a odaklanacağını açıkladı.

Dizi James Gordon’a odaklanacak:

Brubaker, yaptığı açıklamada yeni dizide gerçekten de Gotham Central’ı konu alıp almayacaklarını öğrenmek için Matt Reeves için çalışan yapımcıya ulaştığını söyledi. Kendisinin aldığı cevapsa dizinin çizgi romandan uyarlanmayacağı yönündeydi. Ona göre dizi, bir “James Gordon Show” tadında olacak.

Yeni film hakkında bilinmeyenler, bu açıklamayla birlikte daha geniş bir yelpazeye sahip oldu. Daha önce Fox tarafından yapılan Gotham dizisi de James Gordon’a odaklanıyorken, neden yeniden bir James Gordon dizisi daha çıkarılacak sorusu akıllara geldi. Bu sorunun cevabını ve dizinin gerçekten de James Gordon’a odaklanacağını henüz net olarak bilmiyoruz, dolayısıyla biraz daha beklememiz gerekecek.

Peki, dizi James Gordon’a odaklanacaksa Gordon’ı kim oynayacak? The Batman filminde Komiser Gordon’ı canlandıracak Jeffrey Wright’ın dizide yer alıp almayacağı konusunda şu an için hiçbir bilgi bulunmuyor. Şu anda kesin olarak bildiklerimizse dizinin yapımcılığını 6th and Idaho şirketiyle Matt Reeves’in, Daniel Pipski’nin, Adam Kassan’ın, Rafi Crohn’un ve The Batman’in yapımcısı Dylan Clark’ın yapacağı.