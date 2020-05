The Boys Dizisinin Yapımcısı, 2. Sezon İçin Müjde Verdi

Amazon Prime’ın sevilen dizisi The Boys, çok da uzak olmayan bir zamanda ikinci sezonuyla ekranlara dönebilir. Serinin yaratıcısı Eric Kripke, yapım aşamasında artık sonlara gelindiğini açıkladı.

Televizyonları ve beyaz perdeyi dolduran çizgi roman uyarlamalarından biri de, The Preacher’ın yazarı Garth Ennis’in bir başka eseri The Boys olmuştu. Süper kahramanların kahramandan başka her şeye benzedikleri bir dünyada, işi onlardan intikam almak olan bir grup insanın hikayesinin anlatıldığı yapım, ilk sezonuyla büyük beğeni kazanmıştı.

The Boys’un ikinci sezonu çok uzak olmayabilir

Dizinin yapımcısı Eric Kipke, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla serinin hayranları arasında bir heyecan dalgası yaratmayı başardı. Kripke, ekibin görsel efektler ve sesler üzerindeki çalışmalarını tamamlamakta olduklarını ve hayranların yakın zamanda yayın tarihini öğreneceklerini belirtti.

Bu yılın daha önceki dönemlerinde Kripke, ikinci sezonun ilk sezondan daha karmaşık olacağını ve Aya Cash’in canlandırdığı Stormfront’un önemli rol oynayacağını söylemişti. Çizgi romanlarda Neo-Nazi bir erkek olan Stormfront, Payback adlı bir ekibin de gayriresmi liderliğini üstleniyordu.

Kripke, kendi versiyonlarının ise sezon içerisinde evrim geçirdiğini söylerken, “Hepimiz haber bağımlısıyız, ve dünyada olan bitene ilgi gösterme eğilimindeyiz… Ve ben artan beyaz milliyetçiliğini bildirmekten korku ve üzüntü duyuyorum. Ve 40’larda olduğundan daha farklı şekil alıyor. Genç erkek ve kadınları çekmek için sosyal medya uzmanlığı kullanıyor. Ve bu yüzden, bizim için bunu yansıtabilecek bir karakter yapmak istedik. Bu yüzden de kitaptaki versiyonu kullanmadık ama aynı çürümüş ruha sahip” ifadesini kullanmıştı.

Stormfront hikayeyi etkileyecek

Stormfront ile kötü kalpli çakma Superman olan Homelander arasındaki meydan okuma ve rekabet, serinin ikinci sezonunda hikayenin önemli noktalarından biri olacak ve Homelander’ın kişiliğini de etkileyecek.

The Boys dizsinin ikinci sezonunda Karl Urban ve ekibi yine sınırı aşan süper kahramanların başına bela olmaya devam edecek. Serinin ilk sezonunu henüz izlememiş olanlar Amazon üzerinden diziye erişebilir.