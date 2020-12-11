Oynamak İçin 2021'i İple Çektiğimiz 15 Şahane Oyun

RTX’in hayatımıza girmesiyle birlikte oyun dünyası yepyeni bir soluk kazandı. Bu soluk, geçtiğimiz ay PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’in de piyasaya sürülmesiyle birlikte yeniden tazelendi. Oyuncular ve oyun dünyası için son derece verimli geçen 2020-2021 aralığı, birçok yeni oyunun piyasaya çıkmasıyla odak noktanın 2021’de çıkacak oyunlar olmasına sebep oldu.
2020’nin son günlerine yaklaşırken ve oyuncular yeni nesil konsolların tadını çıkarırken, yapımcılar da 2021 için hazırlık yapmaktalar. PS5 ve Xbox Series X/S için yepyeni yeni nesil oyunlar geliştiriliyor olsa da 2021’in PC oyuncuları için de verimli geçeceği söylenebilir. Bu yazımızda konumuz 2021’de çıkacak oyunlar olacak.
2021’de çıkacak oyunlar:
- Far Cry 6
- Halo Infinite
- Hogwarts Legacy
- God of War: Ragnarok
- Deathloop
- Resident Evil 8: Village
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Horizon: Forbidden West
- Gotham Knights
- S.T.A.L.K.E.R. 2
- Gran Turismo 7
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Ghostwire: Tokyo
- Diablo IV
- Overwatch 2
Ubisoft'tan artık farklı bir şeyler görmeyi beklediğimiz Far Cry 6:
- Platformlar: PC, Playstation 4-5, Xbox Series X-S, Stadia, Xbox One
- Yapımcı: Ubisoft
- Tür: FPS
- Çıkış Tarihi: 2021
2004 yılında oyun dünyasına giriş yapan seri Far Cry’ın altıncı oyunu olan Far Cry 6, yeni bir kültüre ve coğrafyaya geçiş yaparak Küba’da geçecek. PC ile birlikte yeni nesil konsollarda da boy gösterecek olan Far Cry 6’nın yeni atmosferiyle oyunculara hikaye anlamında bir doyuruculuk sunması bekleniyor.
Xbox'a özel olarak gele(meye)n Halo Infinite:
- Platformlar: PC, Xbox One, Xbox Series X-S
- Yapımcı: 343 Industries
- Tür: FPS
- Çıkış Tarihi: 2021
343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox’a özel olacak olan Halo Infinite, resmi duyurusunun ardından ertelenen oyunlardan biri. Serinin en iyi oyununu yapabilmek için yeni oyunu ertelediğini duyuran yapımcı, Halo Infinite’in 2021’de oyuncularla buluşacağını duyurdu. Bahsi geçen oyunun Halo serisini yeni nesilde iyi bir şekilde temsil etmesi bekleniyor.
Harry Potter dünyasına diar hep arzuladığımız o şahane oyun Hogwarts Legacy:
- Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X-S
- Yapımcı: Avalanche Software
- Tür: RPG
- Çıkış Tarihi: 2021
Harry Potter hayranlarını geçtiğimiz aylarda en mutlu eden haber şüphesiz ki Hogwarts Legacy’nin duyurulması oldu. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçecek bir rol yapma oyunu olacak ve yeni nesile uyumlu olarak geliştirilecek. Oyunun 2021’de yeni nesil üzerinden oyuncularla buluşması bekleniyor.
Kratos'un emaneti God of War: Ragnarok
- Platformlar: PlayStation 5
- Yapımcı: Santa Monica Studio
- Tür: Aksiyon, Macera
- Çıkış Tarihi: 2021
PlayStation’ın özel oyunu olarak 2018’de piyasaya sürülen ve rekor üstüne rekor kırarak tarihe adını yazdıran God of War’ın devam oyunu God of War: Ragnarok, PlayStation 5’ün lansmanında oyun dünyasına duyuruldu. 2021’de çıkacak oyunlar listesindeki en heyecan verici oyunlardan biri olan oyunla ilgili herhangi bir detay bilinmiyor olsa da oyunun 2021’de PlayStation 5’te yer alacağını biliyoruz.
Bethesda'dan yepyeni bir dünya Deathloop:
- Platformlar: PC, PlayStation 5
- Yapımcı: Bethesda Softworks
- Tür: Aksiyon, Macera
- Çıkış Tarihi: 21 Mayıs 2021
Bethesda’nın geliştirmekte olduğu Deathloop, yeni nesilin imza oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. 2019’da gerçekleştirilen E3’te duyurulan Deathloop, geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamayla 2021’e ertelendi. Deathloop’un PlayStation 5’te 4K - 60 FPS değerlerini yakalayacağı da bilinen bir başka detay.
Gerilim ve korkunun oyun dünyasındaki zirvesi Resident Evil 8: Village:
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X-S
- Yapımcı: Capcom
- Tür: Hayatta kalma
- Çıkış Tarihi: 2021
Resident Evil 7’de ana karakter olan Ethan Winters’ı yeniden başrolde olacağı Resident Evil 8: Village, serinin eski oyunlarına göre daha fazla aksiyon içerecek gibi görünüyor. Oyunun ana odağında hayatta kalma unsurlarının yer alacağı göz önüne alındığında serinin hayranlarını yeni nesille birlikte bol gerilimli ve keyifli bir deneyim bekliyor gibi görünüyor.
Yeni konsollar nedeniyle ertelenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
- Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox Series X-S, Xbox One
- Yapımcı: Hardsuit Labs, Inc.
- Tür: Aksiyon, RPG
- Çıkış Tarihi: 2021
Serinin ikinci oyunu olacak olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, aslında 2019’da oyuncularla buluşması planlanan bir yapımdı. Fakat yapımcı ekip Hardsuit Labs’in yaptığı açıklamalarla oyunun 2021’e ertelendiği duyuruldu. Bu ertelemenin sebebi PlayStation 5 ve Xbox Series X-S’in piyasaya çıkması olabilir. Bu da yeni nesile uyumlu daha iyi bir oyunun geleceği sinyallerini kuvvetlendiriyor.
Bir efsanin yeni konsallardaki yolculuğu olacak Horizon: Forbidden West
- Platformlar: PlayStation 4-5
- Yapımcı: Guerrilla Games
- Tür: Aksiyon, RPG
- Çıkış Tarihi: 2021
Horizon: Zero Dawn’ın PlayStation 4’te iyi bir ivme yakalamasının ardından seriye bir devam oyunu geliştirmeye karar veren Guerrilla Games, yeni oyunda ana karakterimiz Aloy’un Amerika’yı keşfetme macerasını anlatacak. PlayStation 5’in yeni nesil SSD teknolojisi ile neredeyse yükleme ekranı bulunmayacağı vadedilen Horizon: Forbidden West’in 2021’de oyuncularla buluşması bekleniyor.
DC dünyasının derinliklerini göreceğimiz Gotham Knights:
- Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox Series X-S, Xbox One
- Yapımcı: WB Games Montreal
- Tür: Aksiyon, RPG
- Çıkış Tarihi: 2021
DC evreninde geçecek ve açık dünyaya sahip olacak olan Gotham Knights, Gotham’ın 5 farklı bölgesini içerecek. Düşünülenin aksine Batman Arkham serisiyle aynı evrende geçmeyen Gotham Knights, Batman’in ölümünden sonra yaşananları konu alacak. Gotham Knights’ta Nightwing, Batgirl ve Robin karakterleri kontrol edilebilir olacak.
Korku türünün önemli bir temsilcisi geri dönüyor: S.T.A.L.K.E.R. 2
- Platformlar: PC, Xbox Series X-S
- Yapımcı: GSC Game World
- Tür: FPS
- Çıkış Tarihi: 2021
Devasa bir dünyaya sahip olacağı iddia edilen S.T.A.L.K.E.R. 2, Işın İzleme teknolojisini aktif olarak kullanan oyunlardan biri olacak. Yeni neslin tüm nimetlerini kullanması beklenen oyunda oyuncunun seçimleriyle hikayenin akışına müdahale edilebileceği de vadedilen özelliklerden biri.
Need for Speed'in tahtını alan seri devam ediyor: Gran Turismo 7
- Platformlar: PlayStation 5
- Yapımcı: Polyphony Digital
- Tür: Yarış
- Çıkış Tarihi: 2021
PlayStation 5’in özel oyunlarından biri olan Gran Turismo 7, nefes kesen yarış deneyiminin Işın İzleme ile tatlandırıldığı bir deneyim sunacak. 4K - 60 FPS değerleriyle oyuncunun karşısına geçmesi beklenen oyunda en gerçekçi simülasyon deneyimi vadediliyor. DualSense ile çok daha keyifli olacağına hiç şüphemizin olmadığı oyun, 2021’de çıkacak oyunlar arasında yarışseverleri en mutlu eden oyun olacak.
Sony tarafından oyunların geleceği olarak nitelendirilen: Ratchet & Clank: Rift Apart
- Platformlar: PlayStation 5
- Yapımcı: Insomniac Games
- Tür: TPS, Platform
- Çıkış Tarihi: 2021
PlayStation 5’in yeni nesil kontrolcüsü olan DualSense’in tüm nimetlerinden yararlanacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart, platform oyunu sevenler için biçilmiş kaftan. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oyunculara yeni nesil deneyimini sunması beklenen oyun, Sony’nin yapmış olduğu “Oyunların Geleceği” etkinliğinde duyurulmuştu.
Paranormal olayları konu alacak Ghostwire: Tokyo
- Platformlar: PC, PlayStation 5
- Yapımcı: Tango Gameworks
- Tür: Aksiyon, Macera
- Çıkış Tarihi: 2021
Resident Evil’ın yaratıcısı olan Shinji Mikami’nin yeni oyunu olan Ghostwire: Tokyo, Japonya’nın başkenti Tokyo’da geçecek ve paranormal olayların ortasında dünyayı kurtardığımız bir macera sunacak. Ghostwire: Tokyo, 2019’daki E3’te oyunculara duyurulmuştu.
Bir efsane, açık dünya olarak küllerinden doğacak (mı?): Diablo IV
- Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X-S
- Yapımcı: Blizzard Entertainment
- Tür: Aksiyon, RPG
- Çıkış Tarihi: 2021
Milyonlarca oyuncunun bağımlılık derecesinde oynadığı Diablo 3’ün ardından yeni oyunları Diablo IV’ü duyuran Blizzard, bu kez açık dünya yapısıyla oyuncuları karşılayacak. Diablo IV, kişiselleştirmeye açık yetenek ağacı, efsanevi eşyalar ve rün kombinasyonlarıyla seriye yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.
Bu kez bir hikaye moduna sahip olacak Overwatch 2:
- Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X-S
- Yapımcı: Blizzard Entertainment
- Tür: FPS
- Çıkış Tarihi: 2021
2019’da gerçekleştirilen Blizzcon etkinliğinde duyurulan Overwatch 2, serinin ilk oyununa nazaran bu kez hikayeye odaklanmış bir yapıyla sahnede olacak. İçerisinde ilk oyundan farklı olarak PvE unsurları barındıracak olan oyunun Overwatch evreninin hikayesini iyi bir şekilde anlatması hedefleniyor.