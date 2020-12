Oynamak İçin 2021'i İple Çektiğimiz 15 Şahane Oyun

Işın İzleme teknolojisi ve ardından gelen yeni nesil konsollarla birlikte oyun dünyası son derece renkli ve heyecanlı bir hale geldi. Bitmek bilmeyen 2020'nin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, tüm oyuncuların gözü 2021’de yeni nesle öncülük edecek oyunlara çevrildi. 2021 yılı da God of War, Far Cry 6 ve Hogwarts Legacyy gibi başyapıtlarla süslenecek.

RTX’in hayatımıza girmesiyle birlikte oyun dünyası yepyeni bir soluk kazandı. Bu soluk, geçtiğimiz ay PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’in de piyasaya sürülmesiyle birlikte yeniden tazelendi. Oyuncular ve oyun dünyası için son derece verimli geçen 2020-2021 aralığı, birçok yeni oyunun piyasaya çıkmasıyla odak noktanın 2021’de çıkacak oyunlar olmasına sebep oldu.

2020’nin son günlerine yaklaşırken ve oyuncular yeni nesil konsolların tadını çıkarırken, yapımcılar da 2021 için hazırlık yapmaktalar. PS5 ve Xbox Series X/S için yepyeni yeni nesil oyunlar geliştiriliyor olsa da 2021’in PC oyuncuları için de verimli geçeceği söylenebilir. Bu yazımızda konumuz 2021’de çıkacak oyunlar olacak.

2021’de çıkacak oyunlar:

Far Cry 6

Halo Infinite

Hogwarts Legacy

God of War: Ragnarok

Deathloop

Resident Evil 8: Village

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Horizon: Forbidden West

Gotham Knights

S.T.A.L.K.E.R. 2

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ghostwire: Tokyo

Diablo IV

Overwatch 2

Ubisoft'tan artık farklı bir şeyler görmeyi beklediğimiz Far Cry 6:

Platformlar: PC, Playstation 4-5, Xbox Series X-S, Stadia, Xbox One

PC, Playstation 4-5, Xbox Series X-S, Stadia, Xbox One Yapımcı: Ubisoft

Ubisoft Tür: FPS

FPS Çıkış Tarihi: 2021

2004 yılında oyun dünyasına giriş yapan seri Far Cry’ın altıncı oyunu olan Far Cry 6, yeni bir kültüre ve coğrafyaya geçiş yaparak Küba’da geçecek. PC ile birlikte yeni nesil konsollarda da boy gösterecek olan Far Cry 6’nın yeni atmosferiyle oyunculara hikaye anlamında bir doyuruculuk sunması bekleniyor.

Xbox'a özel olarak gele(meye)n Halo Infinite:

Platformlar: PC, Xbox One, Xbox Series X-S

PC, Xbox One, Xbox Series X-S Yapımcı: 343 Industries

343 Industries Tür: FPS

FPS Çıkış Tarihi: 2021

343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox’a özel olacak olan Halo Infinite, resmi duyurusunun ardından ertelenen oyunlardan biri. Serinin en iyi oyununu yapabilmek için yeni oyunu ertelediğini duyuran yapımcı, Halo Infinite’in 2021’de oyuncularla buluşacağını duyurdu. Bahsi geçen oyunun Halo serisini yeni nesilde iyi bir şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Harry Potter dünyasına diar hep arzuladığımız o şahane oyun Hogwarts Legacy:

Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X-S

PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X-S Yapımcı: Avalanche Software

Avalanche Software Tür: RPG

RPG Çıkış Tarihi: 2021

Harry Potter hayranlarını geçtiğimiz aylarda en mutlu eden haber şüphesiz ki Hogwarts Legacy’nin duyurulması oldu. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçecek bir rol yapma oyunu olacak ve yeni nesile uyumlu olarak geliştirilecek. Oyunun 2021’de yeni nesil üzerinden oyuncularla buluşması bekleniyor.

Kratos'un emaneti God of War: Ragnarok

Platformlar: PlayStation 5

PlayStation 5 Yapımcı: Santa Monica Studio

Santa Monica Studio Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Çıkış Tarihi: 2021

PlayStation’ın özel oyunu olarak 2018’de piyasaya sürülen ve rekor üstüne rekor kırarak tarihe adını yazdıran God of War’ın devam oyunu God of War: Ragnarok, PlayStation 5’ün lansmanında oyun dünyasına duyuruldu. 2021’de çıkacak oyunlar listesindeki en heyecan verici oyunlardan biri olan oyunla ilgili herhangi bir detay bilinmiyor olsa da oyunun 2021’de PlayStation 5’te yer alacağını biliyoruz.

Bethesda'dan yepyeni bir dünya Deathloop:

Platformlar: PC, PlayStation 5

PC, PlayStation 5 Yapımcı : Bethesda Softworks

: Bethesda Softworks Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Çıkış Tarihi: 21 Mayıs 2021

Bethesda’nın geliştirmekte olduğu Deathloop, yeni nesilin imza oyunlarından biri olacak gibi görünüyor. 2019’da gerçekleştirilen E3’te duyurulan Deathloop, geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamayla 2021’e ertelendi. Deathloop’un PlayStation 5’te 4K - 60 FPS değerlerini yakalayacağı da bilinen bir başka detay.

Gerilim ve korkunun oyun dünyasındaki zirvesi Resident Evil 8: Village:

Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X-S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X-S Yapımcı: Capcom

Capcom Tür: Hayatta kalma

Hayatta kalma Çıkış Tarihi: 2021

Resident Evil 7’de ana karakter olan Ethan Winters’ı yeniden başrolde olacağı Resident Evil 8: Village, serinin eski oyunlarına göre daha fazla aksiyon içerecek gibi görünüyor. Oyunun ana odağında hayatta kalma unsurlarının yer alacağı göz önüne alındığında serinin hayranlarını yeni nesille birlikte bol gerilimli ve keyifli bir deneyim bekliyor gibi görünüyor.

Yeni konsollar nedeniyle ertelenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox Series X-S, Xbox One

PC, PlayStation 4-5, Xbox Series X-S, Xbox One Yapımcı: Hardsuit Labs, Inc.

Hardsuit Labs, Inc. Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Çıkış Tarihi: 2021

Serinin ikinci oyunu olacak olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, aslında 2019’da oyuncularla buluşması planlanan bir yapımdı. Fakat yapımcı ekip Hardsuit Labs’in yaptığı açıklamalarla oyunun 2021’e ertelendiği duyuruldu. Bu ertelemenin sebebi PlayStation 5 ve Xbox Series X-S’in piyasaya çıkması olabilir. Bu da yeni nesile uyumlu daha iyi bir oyunun geleceği sinyallerini kuvvetlendiriyor.

Bir efsanin yeni konsallardaki yolculuğu olacak Horizon: Forbidden West

Platformlar: PlayStation 4-5

PlayStation 4-5 Yapımcı: Guerrilla Games

Guerrilla Games Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Çıkış Tarihi: 2021

Horizon: Zero Dawn’ın PlayStation 4’te iyi bir ivme yakalamasının ardından seriye bir devam oyunu geliştirmeye karar veren Guerrilla Games, yeni oyunda ana karakterimiz Aloy’un Amerika’yı keşfetme macerasını anlatacak. PlayStation 5’in yeni nesil SSD teknolojisi ile neredeyse yükleme ekranı bulunmayacağı vadedilen Horizon: Forbidden West’in 2021’de oyuncularla buluşması bekleniyor.

DC dünyasının derinliklerini göreceğimiz Gotham Knights:

Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox Series X-S, Xbox One

PC, PlayStation 4-5, Xbox Series X-S, Xbox One Yapımcı: WB Games Montreal

WB Games Montreal Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Çıkış Tarihi: 2021

DC evreninde geçecek ve açık dünyaya sahip olacak olan Gotham Knights, Gotham’ın 5 farklı bölgesini içerecek. Düşünülenin aksine Batman Arkham serisiyle aynı evrende geçmeyen Gotham Knights, Batman’in ölümünden sonra yaşananları konu alacak. Gotham Knights’ta Nightwing, Batgirl ve Robin karakterleri kontrol edilebilir olacak.

Korku türünün önemli bir temsilcisi geri dönüyor: S.T.A.L.K.E.R. 2

Platformlar: PC, Xbox Series X-S

PC, Xbox Series X-S Yapımcı: GSC Game World

GSC Game World Tür: FPS

FPS Çıkış Tarihi: 2021

Devasa bir dünyaya sahip olacağı iddia edilen S.T.A.L.K.E.R. 2, Işın İzleme teknolojisini aktif olarak kullanan oyunlardan biri olacak. Yeni neslin tüm nimetlerini kullanması beklenen oyunda oyuncunun seçimleriyle hikayenin akışına müdahale edilebileceği de vadedilen özelliklerden biri.

Need for Speed'in tahtını alan seri devam ediyor: Gran Turismo 7

Platformlar: PlayStation 5

PlayStation 5 Yapımcı: Polyphony Digital

Polyphony Digital Tür: Yarış

Yarış Çıkış Tarihi: 2021

PlayStation 5’in özel oyunlarından biri olan Gran Turismo 7, nefes kesen yarış deneyiminin Işın İzleme ile tatlandırıldığı bir deneyim sunacak. 4K - 60 FPS değerleriyle oyuncunun karşısına geçmesi beklenen oyunda en gerçekçi simülasyon deneyimi vadediliyor. DualSense ile çok daha keyifli olacağına hiç şüphemizin olmadığı oyun, 2021’de çıkacak oyunlar arasında yarışseverleri en mutlu eden oyun olacak.

Sony tarafından oyunların geleceği olarak nitelendirilen: Ratchet & Clank: Rift Apart

Platformlar: PlayStation 5

PlayStation 5 Yapımcı: Insomniac Games

Insomniac Games Tür: TPS, Platform

TPS, Platform Çıkış Tarihi: 2021

PlayStation 5’in yeni nesil kontrolcüsü olan DualSense’in tüm nimetlerinden yararlanacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart, platform oyunu sevenler için biçilmiş kaftan. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oyunculara yeni nesil deneyimini sunması beklenen oyun, Sony’nin yapmış olduğu “Oyunların Geleceği” etkinliğinde duyurulmuştu.

Paranormal olayları konu alacak Ghostwire: Tokyo

Platformlar: PC, PlayStation 5

PC, PlayStation 5 Yapımcı: Tango Gameworks

Tango Gameworks Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Çıkış Tarihi: 2021

Resident Evil’ın yaratıcısı olan Shinji Mikami’nin yeni oyunu olan Ghostwire: Tokyo, Japonya’nın başkenti Tokyo’da geçecek ve paranormal olayların ortasında dünyayı kurtardığımız bir macera sunacak. Ghostwire: Tokyo, 2019’daki E3’te oyunculara duyurulmuştu.

Bir efsane, açık dünya olarak küllerinden doğacak (mı?): Diablo IV

Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X-S

PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X-S Yapımcı: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Tür: Aksiyon, RPG

Aksiyon, RPG Çıkış Tarihi: 2021

Milyonlarca oyuncunun bağımlılık derecesinde oynadığı Diablo 3’ün ardından yeni oyunları Diablo IV’ü duyuran Blizzard, bu kez açık dünya yapısıyla oyuncuları karşılayacak. Diablo IV, kişiselleştirmeye açık yetenek ağacı, efsanevi eşyalar ve rün kombinasyonlarıyla seriye yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Bu kez bir hikaye moduna sahip olacak Overwatch 2:

Platformlar: PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X-S

PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X-S Yapımcı: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Tür: FPS

FPS Çıkış Tarihi: 2021

2019’da gerçekleştirilen Blizzcon etkinliğinde duyurulan Overwatch 2, serinin ilk oyununa nazaran bu kez hikayeye odaklanmış bir yapıyla sahnede olacak. İçerisinde ilk oyundan farklı olarak PvE unsurları barındıracak olan oyunun Overwatch evreninin hikayesini iyi bir şekilde anlatması hedefleniyor.