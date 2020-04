Elder Scrolls Online'ın Ücretsiz ESO Plus Etkinliği Başladı

Bethesda, The Elder Scrolls Online'ın ESO Plus aboneliğine 1 haftalık erişim sağlayan ücretsiz bir deneme süreci başlattı. Oyuncular, ESO Plus ile DLC'ler de dahil olmak üzere tüm premium içerikleri deneyimleyebiliyorlar.

The Elder Scrolls Online oyuncuları, oyun içi premium içeriklere erişim sağlayan ESO Plus üyeliğinin avantajlarından kısa süre için ücretsiz yararlanabilecek. Aylık 15 dolar değerinde olan aboneliğin getirdiği tüm avantajlara 27 Nisan Pazartesi gününe kadar tüm oyuncular erişebilecek.

ESO Plus, tüm DLC paketlerine erişim, malzeme üretimi için sınırsız depolama alanı ve daha fazlasını içeren özellikler sunuyor. The Elder Scrolls Online profiline sahip herkese, yıllık macera Dark Heart of Skyrim'i başlatan ve yaklaşan Greymoor bölümüne giriş yapan yeni Harrowstorm DLC'sine erişim sağlayabilecek. The Elder Scrolls Online'da Skyrim'i keşfetmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat.

Ücretsiz ESO Plus'ı nasıl başlatabilirim?

Ücretsiz deneme üyeliğinizi ESO Plus'a geçirmek için The Elder Scrolls Online hesabınıza giriş yapıp, ardından Crown Store'a gidin. ESO Plus sekmesini açın ve "free trial"ı tıklayın. Kredi kartı bilgilerinizi girmenize veya herhangi bir şartı kabul etmenize gerek yok. ESO Plus avantajları hemen etkinleştirilecek.

Ücretsiz denemenin aylık crown ödemesini ve ESO Plus indirimlerini içermediğini belirtelim. The Elder Scrolls Online oyuncuları şu andan itibaren ESO Plus'ı deneyebilirler. Ücretsiz deneme 27 Nisan Pazartesi günü TSİ 17.00'a kadar devam edecek.