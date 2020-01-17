The Elder Scrolls Online'a Yeni Bir Genişleme Paketi Geliyor

2014 yılında oyunculara sunulan The Elder Scrolls Online, yeni bir genişleme paketi alacak. Yeni genişleme paketi, oyuncuların keşfedeceği yeni noktaların yanı sıra oyuna bir çok yeni özellik de ekleyecek.

The Elder Scrolls Online oyuncuları, bu bahar ayın oldukça önemli bir vampir sorununu halletmek için Skyrim diyarlarına doğru yola çıkacak. Siz de bir The Elder Scrolls Online oyuncusuysanız batı Skyrim’de sorunlara sebep olan vampirlerle mücadeleye katılabilirsiniz.

Haziran ayında gelecek olan Greymoor genişleme paketi oyunları, buz ve kar diyarlarına götürecek. Oyuncuların, genişleme paketinde ziyaret edeceği noktalardan bir tanesi de devasa bir yeraltı mağarasına kurulmuş Dwemer şehri olan Blackreach olacak.

Dark Heart of Skyrim

Bu alan, oyuncuların Skyrim’de oynadıklarının genişletilmiş hali olacak ve oyuncular, yeraltındayken bir Vampir Lord’u tarafından yönetilen yaratıklarla savaşacaklar. Oyuncular, ayrıca Dark Heart of Skyrim hikâyesinin sırlarının kilidini de açacak.

Bir yıllık uzunluktaki bir macera olan Dark Heart of Skyrim, dört güncelleme etrafında dönecek. Oyunun alacağı dört güncelleme paketi ise şöyle: ücretsiz başlangıç bölümü görevi, Harrowstorm DLC zindan paketi, Greymoor bölümü, ağustos DLC zindan paketi ve kasım hikâye DLC’si.

Siz de The Elder Scrolls Online oyuncusuysanız, güncellemeyle birlikte yeni dünya etkinlikleri ve oynanış sistemlerine de hazırlıklı olabilirsiniz. Greymoor bölümü, tıpkı ejderha saldırılarında olduğu gibi oyunculara bir grup bulacak. Buna ek olarak, diyarın gizli tarihini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak olan yeni “eski yapıtlar” sistemiyle kayıp eşyaları tamir etmek için tüm Tamriel’i gezebileceksiniz.

Game Awards 2019’da duyurulan tarihlere göre ilk olarak Harrowstorm zindan DLC’si yayınlanacak. Bu güncellemede Sea of Ghosts’ta konumlanmış olan Icereach ve Unhallowed Grave mezarlık alanı da yer alacak. Ücretsiz başlangıç görevinin açılmasından kısa bir süre sonra Greymoor bölümü yayınlanacak. Bu bölüm, PC ve Mac oyuncularına 18 Mayıs’ta, PS4 ve Xbox One oyuncularına ise 2 Haziran’da ulaşacak.