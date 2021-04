The Elder Scrolls Online, PS5 ve Xbox Series X'e Geliyor

The Elder Scrolls Online'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S oyuncularıyla buluşacağı tarih açıklandı. Buna göre yeni nesil konsol sahipleri, popüler MMORPG oyunu için haziran ayına kadar beklemek zorunda kalacaklar.

Bethesda’nın popüler MMORPG oyunu The Elder Scrolls Online, yeni nesil konsollar ile buluşmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre The Elder Scrolls Online, bu ya hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X ve S için yayınlanacak. Üstelik oyunun PlayStation 4 ya da Xbox One sürümüne sahip olanlar, oyunun geliştirilmiş yeni nesil sürümüne ücretsiz bir şekilde sahip olabilecekler.

Bildiğiniz gibi yeni nesil konsollar, birtakım donanım yükseltmeleri ile geliyor ve The Elder Scrolls Online’ın PS5 ve Xbox Series S/X sürümü de bu yükseltmelerden faydalanacak iyileştirmeler ile gelecek. Oyun, yeni nesil konsollarda daha iyi grafiklere, daha yüksek performansa ve da kısa yükleme sürelerine sahip olacak.

8 Haziran itibarıyla yayınlanacak olan The Elder Scrolls Online’ın yeni nesil konsol sürümü, performans modunda oyunculara 4K 60 FPS oyun deneyimi sunacak. Standart modda 4K 30 FPS deneyim sunacak olan oyunun, yükleme sürelerini ise yarıya indirdiği ifade ediliyor.

Paylaşılan bilgilere göre The Elder Scrolls Online’ın PS5/Xbox Series S/X sürümünde iyileştirilmiş yansımalar ve gölgeler, daha gerçekçi arka plan, dairesel alan derinliği, yüksek çözünürlüklü dokular ve iyileştirilmiş kenar yumuşatma gibi önemli grafik iyileştirmeleri olacak. Ayrıca çizim mesafesinin de neredeyse iki katına çıktığı ifade ediliyor. Daha fazla detay için oyunun konsol sürümünden oynanış videolarının yayınlanmasını beklememiz gerekiyor.

The Elder Scrolls Online PlayStation 5/ Xbox Series X sürümü tanıtım videosu