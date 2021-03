19 Mart’ta yayınlanmaya başlayacak dizinin final fragmanı Marvel Entertainment Youtube kanalında yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından daha birkaç saat geçmeden neredeyse 500.000 izlenmeye ulaştı. Dizi daha şimdiden birçok Marvel hayranı tarafından heyecanla bekleniyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana çıkması beklenen The Falcon and the Winter Soldier dizisinin son fragmanı da yayınlandı. Fragmanda gördüğümüz üzere, Kaptan Amerika’nın anısı dizide oldukça fazla hatırlatılacak. Bildiğiniz üzere Kaptan Amerika kalkanını Falcon’a emanet edip kendisi normal bir hayat yaşamak için geçmişe dönmüştü.

Aksiyonun tavan yapacağı The Falcon and the Winter Soldier dizisinde birçok yeni düşman göreceğiz. Marvel’ın son dönemde en kaliteli işleri “dizi” sektöründen çıkıyor. Özellikle WandaVision’da yakalanan başarı ve koronavirüs pandemisinin bir süre daha hayatımızda olması Marvel dizilerinin artmasına neden olacak. WandaVision’ın başarısı nedeniyle, The Falcon and the Winter Soldier dizisinden beklenti arşa çıkmış düzeyde.

Dizi adeta bir film gibi

Dizinin ilk bölümünü önden izleyen eleştirmenler, "Fragmanlarda gördükleriniz dizinin yanında devede kulak" açıklaması yapıyorlar. Dizinin ilk bölümünde ortaya çıkan bir karakter ve onun çevresinde dönecek olaylar nedeniyle aksiyon asla durmayacak. İlk bölümü izleyen eleştirmenlerin belirttiklerine göre “Captain America: Winter Soldier” filmi tadında ilerleyecek hikaye örgüsü nedeniyle birçok açıdan çok şaşıracağız.

Disney+’ta 19 Mart’ta yayına girecek dizi herkes tarafından heyecanla bekleniyor. WandaVision’dan kazanılan tecrübe nedeniyle Marvel’ın The Falcon and the Winter Soldier dizisinde izleyicilerin bir diziden tüm beklentilerini bildiği belirtiliyor. Elbette eklemeden geçemeyeceğiz; bu yıl vizyona filmlerin girememesi nedeniyle Marvel’ın 2020 ve 2021 bütçelerini dizi çekimlerine harcayacağı daha şimdiden kesin gibi.

Sizler dizi için heyecanlı mısınız? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.