Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin kişisel verileri önemsemeyip sattığını gösteren belgelerle televizyon kanallarına konuşan eski yönetici Frances Haugen'a cevap verdi.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde sizlere eskiden Facebook'ta üst düzey yönetici olan Frances Haugen'ın hikayesini anlatmıştık. İstifa ettikten kısa bir süre sonra Facebook'u çocuklar için "zehirli" olarak tanımlayan ve platformun güvenlikten ziyade kâr elde etmeye odaklandığını dile getiren Haugen, dün akşam senato alt komitesi önünde ifade verdi.

Dünyanın dört bir yanından canlı olarak izlenebilen bu ifadenin ardından Facebook CEO'su Mark Zuckerberg açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, kendisine ve şirkete yöneltilen çoğu iddianın hiçbir anlam ifade etmediğini dile getirdi.

Zuckerberg, düşüncelerini Facebook üzerinden açıkladı

Zuckerberg, zararlı paylaşımları ön plana çıkararak daha fazla kâr elde etmenin son derece mantıksız bir iddia olduğunu belirtirken; reklamdan para kazandıklarını, ancak reklamcıların reklamlarını zararlı içeriklerin yanında görmek istemedikleri için Haugen'ın iddiaların tamamen yanlış olduğunu dile getirdi.

Haugen'ın vermiş olduğu ifadenin ana konusu platformun çocuklar için son derece zararlı bir yer olduğu gerçeğiydi. Haugen, Facebook'un bu konu hakkında bir şey yapmadığını belirtirken aynı zamanda platformun gençlerin zihin sağlığında olumsuz etkilere yol açtığını dile getirdi.

Zuckerberg, bu iddialara karşı şu ifadeleri kullandı; "Konu genç insanların mental sağlığı olduğu zaman her kötü tecrübenin ayrı bir değeri oluyor. Sıkıntı yaşayan birisinin işini kolaylaştırmak yerine deneyimlerini daha da kötüleştirmek inanılmaz derece üzücü. Sektörün lideri olarak insanların böyle anlarında onlara yardım etmek için uzun zamandır çabalıyoruz ve yaptığımız işten gurur duyuyorum."