Önümüzdeki yılın en fazla merak edilen filmlerinden The King’s Man, yeni fragman ile karşımıza çıktı. Serinin üçüncü halkası, kadim ve gizli bir casusluk örgütü olan The Kingsman’in kuruluş hikayesini merkezine alacak.

Beyaz perdedeki macerasına 2014 yılında The Kingsman: The Secret Service filmiyle başlayan seri, dünya çapında topladığı 414 milyon dolar gişe hasılatı ile önemli bir başarının altına imza atmıştı. 2017’de gelen devam filmi Kingsman: The Golden Circle da en az ilk film kadar sevilerek, eve 410 milyon dolarla dönmüştü.

Dave Gibbons ve Mark Millar'ın "The Secret Service" adlı çizgi romanından uyarlanan seri, üçüncü filmiyle hayranlarına bir kez daha merhaba diyecek. Matthew Vaughn'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım ile ilk iki filmin kökenine doğru macera dolu bir yolculuğa çıkacağız. Birinci Dünya Savaşı’nda geçen The King’s Man, dünyanın en nitelikli istihbarat örgütünün nasıl ve hangi amaçlarla kurulduğuna ayna tutacak.

20th Century Fox’un paylaştığı yeni The King’s Man fragmanı, hiç şüphesiz bir önceki fragmana kıyasla çok daha fazla aksiyon vadediyor. Filmin başrolünde, Harry Potter serisini izleyenlerin yakından tanıyacağı bir isim olan Ralph Fiennes bulunuyor. Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Harris Dickinson ve Stanley Tucci, oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn’in oturduğu The King’s Man, ülkemizde 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona girecek. The King’s Man’in aksiyon dolu fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: