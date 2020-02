The Last of Us: Part II İçin Son Dokunuşlar Yapılıyor

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başaran Last of Us’ın ikinci oyunuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Stüdyo, ikinci oyunun son rötuşlarının yapıldığını dile getirdi.

Naughty Dog tarafından 2013 yılında PlayStation 3’e, 2014 yılında ise PlayStation 4’e çıkarılan The Last of Us oyunu, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan geçer not almayı başarmış ve ikinci oyunu sabırsızlıkla bekleyen birçok hayran edinmişti.

Oyunun geliştiricisi Naughty Dog’dan yapılan açıklamaya göre The Last of Us: Part II’de de son dokunuşlar yapılıyor. Oyun dünyasını takip edenlerin hatırlayabileceği gibi ikinci oyunun çıkış tarihi ertelenmişti. 21 Şubat olarak açıklanan ikinci oyunun çıkış tarihi, 29 Mayıs’a çekilmişti.

The Last of Us: Part II

Geliştirici stüdyo Naughty Dog, ikinci oyunun geliştirme aşamasıyla ilgili yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Oyunun geliştirilmesinde son rötuşları yaptığımızı ve siz bunu okurken The Last of Us: Part II’nin üzerinde son dokunuşlarında olduğumuzu heyecanla duyuruyoruz. Geliştirmenin bitirilmesi; bizi, yayınlanmaya bir adım daha yaklaştırdı. Son birkaç yıl boyunca çok sabırlı davrandığınızı biliyoruz, bu yüzden oyunumuzun son şeklini almasını görmek heyecan verici ve çok yakın bir süre içerisinde elinizde olacağını biliyoruz.”

Naughty Dog, The Last of Us: Part II’nin 27 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek olan PAX East’te oynanabileceğini de açıkladı. Yani bu, çok kısa bir süre içerisinde oyunla ilgili çok daha fazla alabileceğimiz anlamına geliyor.

Peki, sizin The Last of Us: Part II’den beklentileriniz neler? Fikirlerinizi ve oyundan beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.