The Last of Us’ın İptal Edilen Filminden Görüntüler

PlayStation'ın en popüler oyunlarından biri olan The Last of Us'ın iptal edilen animasyon filmine dair görüntüler ortaya çıktı. Oyuna kıyasla epey farklı görsel teknikler kullanılarak hazırlanan animasyon filmi, hayata geçirilseydi hikâyeye bambaşka bir boyut katabilirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde pek çok kez gündeme gelmesine rağmen iptal edilen The Last of Us'ın animasyon filmine ait görüntüler, çevrimiçi ortamda ortaya çıktı. Bu görüntülerin Oddfellows’un internet sitesine yüklendiği söyleniyor.

Bilmeyenler için animasyon stüdyosu, orijinal oyun ve The Last of Us Part 2 arasında ‘güçlü bir köprü’ oluşturmak için Sony ile iş birliği içerisinde çalışıyordu. Çekilecek kısa film, serinin hem yeni hem de eski hayranlarının hikâyeyi yakalamasına yardımcı olmak amacıyla yayınlanacaktı.

Kısa film, Ellie ile Joel’in hikâyesine farklı bir açıdan yaklaşacaktı:

İptal edilen proje hakkında açıklamalarda bulunan Oddfellows, proje hakkında “Ana karakterler Joel ve Ellie’yi tasvir eden bir kısa film” diyordu. İptal hakkında da konuşan stüdyo; önerilerinin oyunun her bölümünü benzersiz bir görsel işleme süreciyle yeniden yorumlamak olduğunu, animasyonu oyundan büyük ölçüde ayıracak farklı bir stil kullanacaklarını ancak Sony’nin bu projeden çekildiğini belirtiyor.

Oddfellows’un internet sitesinde yer alan ve kısa filme dair görseller içeren bu sayfa, fark edildiği anda kısa bir süre içerisinde kaldırıldı. Buna rağmen bazı kullanıcılar, ‘Google Cache’ aracılığıyla sayfaya ulaşarak bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmayı başardı.

Paylaşılan görüntülere bakacak olursak kısa filmin gerçekten de hikâyeye başka bir boyut katacağını görebiliyoruz. Öte yandan ne yazık ki animasyonla ilgili sızdırılan görüntülerin bu kadarla sınırlı olduğunu ve hakkında çok fazla bilgi bulunmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu noktada Sony’nin neden iş birliğinden çekildiğini ya da oyunun çıkmasına henüz vakit varken projeye tekrardan dönüş yapıp yapmayacağını bilemiyoruz.

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihinde erteleme kararı alınan The Last of Us Part 2’nin, alınan kararla birlikte 3 ay ileriye ertelenerek 29 Mayıs 2020’de piyasaya sürüleceği söylenmişti. PlayStation Store üzerinden satın alınabilecek olan oyun, fiyatlarda herhangi bir değişikliğe gidilmezse standart versiyon için 429 TL ve Digital Deluxe versiyonu için de 489 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olacak.