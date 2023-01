Hikayesi, karakterleri ve oynanışıyla büyük bir beğeni toplayan PlayStation oyunu The Last of Us büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yapımın bu kadar beğenilmesinin ardından yapımcılar da boş durmadı ve oyunu diziye uyarladı. Peki yerli uyarlaması olsaydı karakterlere hangi Türk oyuncular hayat verirdi?

Bir oyunun diziye uyarlanacağını duyduğumuzda birçoğumuz büyük beklentilere giriyoruz. The Last of Us, konusuyla da dizisinin çekilmesi için oldukça uygundu. Nitekim oyuncu kadrosu da dünyaca ünlü, başarılı oyunculardan oluşuyor.

Başarılı bir yapım ortaya çıktığında ise bu durum diğer ülkelerin de dikkatini çekebiliyor ve uyarlamalarının yapıldığını görebiliyoruz. The Last of Us muhtemelen hiçbir zaman Türkiye'ye uyarlanmayaca ancak uyarlansaydı dizide oynayabilecek oyuncularla ilgili birkaç fikrimiz var.

Önce karakterlerimizi ve hikayeyi tekrar hatırlayalım.

Cordyceps mantarının mutasyona uğraması, dünya için kaçınılmaz bir salgının başlangıcı olur. Güney Amerika’dan yayılan salgın, kısa süre içinde tüm dünyaya yayılır. Salgının ortasında, kıyamet sonrasını andıran dünyada 20’li yaşlarının sonunda bekar bir baba olan Joel, kızı Sarah ve kardeşi Tommy ile birlikte hayatta kalmaya çalışır. Ancak hayatta kalmak göründüğü kadar da kolay değildir.

(Bu kısım, oyunu henüz oynamamış olanlar için spoiler içerir!)

Yaşadıkları kötü olaylar silsilesi sonrası kızını kaybeden Joel, kızından 2 yaş büyük olan Ellie’yle karşılaşır. Böylelikle maceramıza Ellie'yle birlikte devam ederiz. Joel ve Ellie baş kahramanlarımız olsa da oyunda pek çok yan karakter mevcut. Dizinin çıkışıyla birlikte ise yapımcıların karakter seçimleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Zira birçok oyuncu, oyundaki karakterlere pek de benzemiyor.

Dizinin fragmanına buradan ulaşabilirsiniz:

Bu sebeple biz de oyundaki karakterleri baz alarak, dizi Türkiye'de çekilseydi görebileceğimiz oyuncuları sizler için derledik.

Dizi Türkiye'de çekilseydi başarılı oyuncumuz Kıvanç Tatlıtuğ'u Joel karakteriyle görmek epey hoş olacaktır.

Baş kahramanımız Joel'i oynayabilecek isimlerden bir diğeri de Engin Altan Düzyatan. Nitekim kendisi Joel'e en çok benzeyen isimlerden biri.

Şimdiden birçok başarılı yapıma imza atmış olan Beren Gökyıldız, eminiz ki Ellie karakterinde de oyunculuğunu konuştururdu.

Canım Annem dizisindeki oyunculuğuyla pek çoğumuzun gönlünü kazanan, güzeller güzeli Gece Işık Demiral dizide Joel'in kızı Sarah'ı oynayabilir.

Akasya Durağı'ndaki Obayana rolüyle hatırladığımız Max Bendo, Henry karakteri için güzel bir seçenek olabilir.

Jackson topluluğunun lideri ve Tommy'nin eşi Maria ise Didem Soydan'ın yardımıyla çok daha güzel görünebilir.

Riley Abel karakteri için seçtiğimiz isim ise bizi çocukluğumuza götürüyor. Zira Sihirli Annem'de Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner'in Riley karakterine çok yakışacağına eminiz. (Evet, çok değişmiş.)

Murat Serezli zaten The Last of Us Part 2'de Tommy karakterinin seslendirmenliğini yapmıştı. Dizi Türkiye'de çekilmiş olsaydı belki de Bill'i de oynayabilirdi.

Başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız Cansu Dere, belki de Marlene karakterine küçük bir Eyşan'lık katabilirdi.

Engin Öztürk'ü James karakterinde izlemek epey keyifli olacaktır.

David karakteri ise Sıcak Kafa dizisiyle büyük bir beğeni toplayan Osman Sonant için adeta biçilmiş kaftan.

Dizi Türkiye'de çekilseydi adı da yüksek ihtimalle 'Bizden Geriye Kalanlar' olurdu. Hatırlarsınız ki bunun pek çok örneği daha önce ekranlarımıza geldi. Örneğin Desperate Housewives adlı Amerikan dizisi bir dönem hepimizi ekranlara kilitleyen Umutsuz Ev Kadınları olarak uyarlanmıştı.

The Last of Us için de benzer bir durumla karşılaşırsak eminiz ki pek çok ünlü isim yapımda yer almak isteyecektir. Tabii burada yapımcıların işlerinin ne kadar zor olacağını da tahmin edebiliyoruz. Zira biz bu içeriği yaparken bile pek çok karakter için oyuncu seçmekte zorlandık. Siz de (olur da çekilirse) the Last of Us'ın Türkiye uyarlamasında kimleri, hangi rolle görmek istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.