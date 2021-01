Neil Druckmann, Yapmak İstediği 5 Oyunu Açıkladı

PlayStation'ın en sevilen serilerinin altında imzası bulunan Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann, hangi yapımların oyununu yapmak isterdin sorusunu cevapladı. 5 oyun sayan Druckmann'ın listesinde Half Life da bulunuyor.

The Last of Us Part 2, 2020 yılının en çok tartışılan ve eleştirilen oyunlarından bir tanesi olsa da senenin en başarılı oyunlarından da bir tanesi olmayı başardı. Oyunun geliştirici stüdyosu Naughty Dog, zaten hâlihazırda PlayStation'ın en başarılı ve sevilen oyunlarından The Last of Us ve Uncharted serisini çıkarmış ve rüştünü ispatlamış bir şirket.

Sadece Naughty Dog değil, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Durckmann da hem oyunların yönetmenliği hem de yazarlığıyla bu oyun dünyasında kendisini ispatlamış isimlerden bir tanesi. Peki, Druckmann, kendi geliştirdikleri oyunlar dışında hangi oyunları hayata getirmek isterdi?

Neil Druckmann'ın yapmak istediği oyunlar

(Tweet'i görüntüleyemeyenler tweet'e buradan ulaşabilir.)

Neil Druckamnn, Greg Miller tarafından yöneltilen hangi markaların oyunlarını yapmak isterdin sorusuna 5 oyunla cevap verdi. Druckmann, oyununu yapmak istediği yapımları şu şekilde sıraladı:

Punisher

Half Life

Ghost Rider

Hotline Miami

Cowboy Bebop

Cevaplar arasında Cowboy Bebop gibi sevilen animelerden bir tanesinin yer alması, anime hayranlarının da Druckmann'a sorular ve öneriler yöneltmesini sağladı. Bir Twitter kullanıcısı, Hayao Miyazaki'nin sevilen anime filmi Princess Monoke'nin de harika olabileceğini söylemesi üzerine Druckmann, KiKi's Delivery Service'in de bir açık dünya oyununu yapmak istediğini belirtti.

Tabii tüm bu yapımların haklarının Sony'nin ve Naugthy Dog'un eline geçmesi ihtimali oldukça düşük. Dolayısıyla Naughty Dog'un ve Druckmann'ın elinden bu yapımların oyunlarının çıkması ihtimali pek bulunmuyor. Peki, sizce Naughty Dog ve Druckmann, bu tür yapımların altından kalkabilir miydi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.