Naughty Dog, The Last of Us Online'ı iptal etti. Sony yetkilisi Shuhei Yoshida, alınan kararın nedenlerini açıkladı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve uzun süredir merakla beklenen The Last of Us Online, geçtiğimiz yıl iptal edilmişti. Sony yetkilisi Shuhei Yoshida, yaptığı açıklamada oyunun neden rafa kaldırıldığını ve stüdyonun bu kararı nasıl aldığını açıkladı.

Shuhei Yoshida, konuyla ilgili yaptığı açıklamada The Last of Us Online projesinin Naughty Dog’un kendi fikri olduğunu, ancak sürecin ilerleyen aşamalarında stüdyonun bazı zorluklarla karşılaştığını belirtti. Naughty Dog, iki farklı proje arasında tercih yapmak zorunda kaldı.

Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog’un yeni odağı oldu

Destiny serisinin geliştiricisi Bungie, Naughty Dog'a canlı servis oyunları geliştirmek için gerekli olan süreçleri anlattı. Bunun ardından stüdyo, Intergalactic: The Heretic Prophet adlı tek oyunculu yeni oyunu üzerinde yoğunlaşmak için The Last of Us Online'ı iptal etme kararı aldı.

Aralık 2023'te alınan iptal kararının ardından Naughty Dog, yaptığı açıklamada "Ya tamamen canlı servis oyunlarına odaklanan bir stüdyo olacaktık ya da tek oyunculu hikâye odaklı yapımlara devam edecektik" ifadelerini kullanmıştı. Stüdyo, uzun yıllardır tek oyunculu oyunlara ağırlık verdiği için bu geleneği bozmak istemedi ve çok oyunculu projeden vazgeçti.

Naughty Dog, iptal kararının ardından yeni tek oyunculu oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet’i duyurdu. PlayStation 5 için geliştirilen oyun, bilim kurgu türünde olacak ve başrolde Tati Gabrielle yer alacak. Oyun, bir ödül avcısı olan Jordan A. Mun karakterine odaklanacak.