Epic Games, 2024 yılı özetini resmen yayımladı. Veriler, toplam oyuncu sayısından harcanan para ve en iyi oyunlara kadar birçok konuda bilgi sağlıyor.

Epic Games, her sene o yılın istatistiklerini içeren bir özet yayımlıyordu. Mağazada 2024’ün özeti de dün resmen yayımlandı. 2024’e genel bir bakış sunan bu özet, toplam oyuncu sayısından kaç para harcandığına kadar birçok detayı gösterdi.

Epic’in aktardığına göre geçen sene toplam 295 milyondan fazla PC oyuncusu vardı. Aylık aktif ortalama oyuncu sayısı ise 67 milyon civarıydı. Günlük de ise bu miktar 32 milyon olarak kaydedildi.

7,72 milyar saat oyun oynandı, 1,09 milyar dolar para harcandı

Geçen sene oyuncular, %10’luk bir artışla toplam 7,72 milyar saat oyun oynadılar. Üçüncü taraf yapımlarda ise bu oran 2,68 milyardı. Epic platformlar arası hesap sayısı ise 898 milyon olarak açıklandı.

Harcama istatistikleri de veriler arasında. Geçen yıl PC oyuncuları Epic Games Store’da 1,09 milyar dolar harcamış. Bu önceki yıla göre %15’lik bir artış demek. Üçüncü taraf oyunlara harcanan para ise %18 düşüşle 255 milyon dolara gerilemiş.

Tabii ki Epic deyince akla gelen ilk şeylerden biri ücretsiz oyunlar. Şirketin aktardığına göre geçen sene toplam 89 ücretsiz oyun hediye edildi ve 595 milyondan fazla alım yapıldı. Ücretsiz oyunların toplam değeri ise 2.229 dolar (80 bin TL) olarak paylaşıldı.

Oyuncu harcaması ve etkileşime göre göre 2024'ün en iyi oyunları