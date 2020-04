The Last of Us Part II, PlayStation Store'dan Kaldırıldı

Uzun zamandır beklenen The Last of Us Part II'nin 29 Mayıs olarak açıklanan çıkış tarihi süresiz ertelenmişti. Şimdi de oyun PlayStation Store'dan kaldırıldı. Oyunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Sony, geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part II'nin 29 Mayıs olarak açıklanan çıkış tarihini ertelemiş ve yeni bir çıkış tarihi belirtmemişti. Şimdi de oyun, PlayStation Store'dan kaldırıldı ancak oyunu daha önce satın aldıysanız elbette oyun kişisel kütüphanenizde görünecek. Kaldırma işleminin nedeni olarak oyunun henüz bir çıkış tarihinin bulunmaması gösteriliyor. Çıkış tarihi bulunmayan oyunlar, PlayStation Store'dan kaldırılıyor; yani bu kaldırma işlemi oyunun bekleyenlerini çok fazla şaşırtmış değil. Sony'nin, oyun için tekrar bir çıkış tarihi belirtilmesinden sonra oyunu tekrar listeleyeceği düşünülüyor. Bu uygulamanın nedeni, çıkış tarihi bulunan oyunların önceden sipariş edilebilmesi. Erteleme kararının nedeni, herkesin oyuna aynı anda erişebilmesini sağlamak: Oyunun lojistik sorunlar yüzünden ertelendiği biliniyor. Oyunun fiziksel satışında ve tedarikinde olabilecek sorunlar nedeniyle oyuna herkesin ulaşması zaman alacak gibi gözüküyordu ancak üretici Naughty Dog firması oyuna herkesin aynı anda ulaşması gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden oyun süresiz olarak ertelendi. Oyunun dijital olarak yayınlanması da bir seçenek gibi gözüküyor ancak bazı ülkelerdeki internet yapısının yetersizliğinden dolayı bu seçenek pek olası değil. İLGİLİ HABER HBO Resmen Duyurdu: The Last of Us’ın Dizisi Geliyor The Last of Us Part II, çok fazla beklenen bir oyun; bu yüzden de internette oyun hakkında çok fazla video ve fotoğraf dolaşıyor. Oyundan sızan bu fotoğraflar ve videolar, spoiler niteliğinde olduğu için Sony, bu görselleri internetten kaldırmaya çalışıyor. Oyunun çıkana kadar gizli kalmasına önem veren Sony, YouTube'da bulunan bazı videolara telif attı. Bu videolar oyunun yayınlanmadan önceki versiyonu olan test aşamasından alınıyor; yani bu ortaya çıkan görüntüler kesin olarak oyunda da bulunacak diyemeyiz.

