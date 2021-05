The Last of Us Part II PS5 Performans Yamasını Aldı

Bugün Naughty Dog The Last of Us Part II için bir performans yaması yayınladı. Bu yama sayesinde oyun artık çok daha akıcı şekilde çalışacak.

The Last of US Part II PS4 neslinin en iyi görünen oyunlarından biriydi. Bu sebepten dolayı PS5'e geleceği zaman fanları oldukça heyecanlanmıştı. Ancak PS5 sürümünde FPS düşüşleri ve glitch'ler vardı.

Görünen o ki daha hala mükemmeleşmesi için bir süre var ancak Naughty Dog bu konuda hakkında çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bugün yayınlanan yamadan sonra oyunun PS5 sürümü sorunsuz bir şekilde 60 FPS çalışıyor. Yama sadece FPS'i düzeltmekle kalmayarak oyunun daha yüksek çözünürlükte yani 1440p de çalışmasını da sağlıyor ve bazı grafik düzeltmeleri içeriyor. Hatta yama o kadar düzgün çalışıyor ki PS4'ün 30 FPS vermekte zorlandığı yerlerde PS5'te hiç zorlanmadan 60 FPS görebiliyorsunuz.

Naughty Dog'un açıklaması:

Naughty Dog'un The Last of Us Part II performans yaması için yaptığı açıklama şu şekilde: "The Last Of Us Part II 1.08 yamasını kurduktan sonra görüntü ayarlarına girdiğinizde 30 FPS ve 60 FPS arasında geçiş yapabileceğiniz bir ayar göeceksiniz. Bu sayede yüksek çözünürlük, hızlı yükleme süreleri ve daha birçok şey ile birlikte sabit olarak 60 FPS'te oyununuzun tadını çıkarabileceksiniz."

Ekip belli ki daha fazla performans güncelleştirmelerini oyuncularla buluşturmayı hedefliyor. Bu performans yaması daha başlangıç gibi görünüyor zira Naughty Dog, gelecekte daha büyük güncellemeler getirmeyi istediğini de belirtti.

PlayStation resmi YouTube hesabında yayınlanan 1 dakikalık videoda yamadan sonra oyunun nasıl göründüğü açıkça belli oluyor ancak videoda oyunu hala oynamamışlar için bolca SPOILER mevcut.

PlayStation'ın yayınladığı video [Spoiler içerir]