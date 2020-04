The Last of Us Part 2'den Videolar YouTube'da Sızdırıldı

COVID-19 salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunları nedeniyle çıkış tarihi süresiz olarak ertelenen The Last of Us Part 2, büyük bir sızıntı ile gündemde. Merakla beklenen oyundan bazı önemli sahnelerin yer aldığı bir dizi video, YouTube’da yayınlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı.

İlk kez 2016 yılında duyurulan, ancak aradan geçen dört seneye rağmen bir türlü raflardaki yerini alamayan The Last of Us Part 2, şok bir sızıntı yaşadı. İçinde, devam oyunundan önemli hikayeler, anlar, görüntüler ve yeni karakterlerin olduğu bir dizi videonun ilk önce YouTube’da, daha sonra ise Reddit’de yayınlandığı söyleniyor.

Söz konusu sızıntı, kısa sürede her iki platformdan da kaldırılsa da, şu anda ResetEra dahil bazı popüler oyun forumlarında hala izlenebiliyor. The Last of Us Part 2’ye dair bolca spoiler barındıran videoların oyuna ait olduğu, serinin arkasındaki geliştirici stüdyo Naughty Dog tarafından henüz doğrulanmış değil, ancak karakter modellemeleri ve seslendirmeler, videoların gerçek olduğunu düşündürüyor. Aynı şekilde yayıncı firma Sony’nin de konuya ilişkin sessizliği sürüyor.

The Last of Us Part 2'den sızdırılan videoda, hikayenin büyük oranda açığa çıktığı söyleniyor

2013 yılında piyasaya çıkan The Last of Us, tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını yani 2033 yılını konu alıyordu. The Last of Us, ilk haftasında 1,3 milyonun üzerinde, 14 ay içinde de 8 milyondan fazla satarak en çok satan PlayStation 3 oyunlarından biri haline gelmişti.

PlayStation 4 için düzenlenen ve The Last of Us Remastered adını taşıyan sürüm ise ilk olarak Temmuz 2014'te yayımlanmıştı. Aralık 2016'da ise devam oyunu The Last of Us Part 2 duyuruldu. Ayrıca HBO, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada oyunun dizi uyarlaması için Naughty Dog ve Sony ile anlaştığını açıklamıştı.

The Last of Us 2'nin çıkış tarihi koronavirüs pandemisi nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti

The Last of Us Part 2 için geçtiğimiz eylül ayında yapılan bir önizleme etkinliğinde, merakla beklenen oyunun Şubat 2020'de çıkacağını açıklanmıştı, ancak bu tarih beklenmedik bir şekilde 3 ay ertelenerek 29 Mayıs’a kaydırıldı. Son olarak Sony ve Naughty Dog, bu ayın başında yaptıkları açıklamada, The Last of Us Part 2’nin çıkış tarihinin COVID-19 salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunları nedeniyle süresiz olarak ertelendiğini bildirmişti.