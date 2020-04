The Last of Us Part II Ön Sipariş Bedelleri Geri Ödenecek

Çıkışı yıllardır beklenen The Last of Us Part II ile Marvel’s Iron Man VR oyununun çıkış tarihlerinin ötelendiği duyurulmuştu. Şimdi de oyunları ön sipariş verenlere geri ödemelerin yapılacağı açıklandı.

Sony, geçtiğimiz hafta The Last of Us Part II ve Marvel's Iron Man VR oyunlarını COVID-19’un sebep olduğu lojistik sorunları sebebiyle ertelediğini duyurmuştu. Her iki oyununun hangi tarihe ertelendiğine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Hayranlarsa oyunların çok uzun süre ertelenmemesini ya da Sony’nin fikir değiştirerek oyunu sadece dijital olarak yayınlamasını umut ediyor. Belki siz de böyle düşünen birisinizdir ancak bu ihtimaller pek de olası gözükmüyor.

Ön siparişlerin geri ödemeleri yapılıyor:

İhtimallerin de olası gözükmemelerinin sebebiyse The Last of Us Part II ve Marvel’s Iron Man VR oyunlarına ön sipariş veren oyunculara geri ödemelerin yapılmaya başlanacak olması. Ayrıca geri ödemelerin otomatik olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. Yani bu iki oyunu ön sipariş verdiyseniz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.

Peki bu oyunlar, özellikle yıllardır beklenen The Last of Us Part II, ne zaman oyunculara sunulur? Şu an için bununla ilgili bir tahminde bulunmak bir hayli zor. Salgın devam ettiği sürece oyunların piyasaya sürülme ihtimali pek de olası gözükmüyor.

The Last of Us’ın geliştirici stüdyosu olan Naughty Dog, oyunun geliştirme sürecinin neredeyse tamamlandığını açıklamıştı. Oyunun tamamen dijital olarak piyasaya sürülmesine karar verilirse ya da bu sorunun üstesinden gelinecek başka bir yol bulunabilirse oyunun çok da geç olmayan bir tarihte piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

Peki sizce The Last of Us Part II ve Marvel's Iron Man VR oyunları ne zaman piyasaya sürülür? Stüdyolar fiziksel kopya satışını göz ardı ederek tamamen dijital satışa yönelir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.