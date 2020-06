The Last of Us Part II İçin DLC Yayınlanmayacak

The Last of Us Part II'de hikayenin pek de istenildiği gibi bitmemesinin ardından oyuncular, oyuna yeni bir DLC veya çok oyunculu mod gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladılar. Oyunun Kreatif Direktörü ve Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckmann, şu an için DLC yayınlamak gibi bir planları olmadığını açıkladı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve PS4 oyuncularının beğenisine sunulan The Last of Us Part II, satışlar konusunda başarılı olsa da hikaye açısından pek çok eleştiri aldı. Hikayenin yetersiz gelmesinden sonra oyuncular, stüdyodan Ellie'nin yeni macerasını bitirdikten sonra hikayeyi yeniden oynanabilir kılacak bir hamle bekliyorlar.

The Last of Us, 2013'teki PS3 sürümünün ardından Left Behind adlı ek bir hikaye DLC'si almıştı ve genişleme, oyunun yenilenen PS4 sürümüne de eklenmişti. Ancak görünüşe göre The Last of Us Part II'de macerayı devam ettirecek bir DLC almayacak. En azından geliştirici Naughty Dog'un şu anda bu yönde bir plan yok.

Kinda Funny'nin podcastinde The Last of Us oyunlarında Joel'i canlandıran Troy Baker, Ellie'yi canlandıran Ashley Johnson ve yönetmen Neil Druckmann'a The Last of Us Part II için hikaye DLC'si gelip gelmeyeceği soruldu. Ancak Naughty Dog'un kreatif direktörü ve Başkan Yardımcısı Neil Druckmann'a göre stüdyonun The Last of Us Part II için bir DLC planı yok.

Podcasti yöneten Greg Miller, "DLC için plan var mı? Eğer yanılıyorsam düzeltin, ilk oyunda 'bunun için bir DLC yapacağız, bunun için başka bir şey yapacağız' dediniz ve Left Behind ortaya çıktı. Ama Part II için hiçbir şey söylemediniz" sorusunu yöneltti. Druckmann soruya net bir şekilde yanıtlayarak, "Hayır, DLC için planımız yok" dedi.

Yönetmen Neil Druckmann çok oyunculu Factions modu için sessiz kaldı

Druckmann'a, hala geliştirilmekte olduğu konuşulan olan çok oyunculu 'Factions' modu hakkında da sorular soruldu ancak yönetmenin ucu açık, farklı şekilde yorumlanabilir bir cevap vererek bir anlamda sessiz kaldı. Miller'ın, "Hatırlıyor musun bilmiyorum, çok oyunculu Factions modu yapacağınızı söylemiştiniz" demesi üzerine Druckmann, "Çok oyunculu oyunlar yaptığımızı hatırlıyorum" diyerek soruya pek de geçerli bir yanıt vermedi. Söz konusu diyalogların yaşandığı anları aşağıdaki videodan (1:51:45'ten sonra) izleyebilirsiniz.

The Last of Us Part 2 yönetmeninin DLC ve çok oyunculu mod yorumu