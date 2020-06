The Last of Us Part II, İlk Haftadan 4 Milyon Sattı

Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından oyuncularla buluşan The Last of Us Part II, 24 Haziran itibarıyla 4 milyon satış adedine ulaşarak, Sony'nin ilk haftasında en çok satan Playstation 4 oyunu olmayı başardı.

Sony Interactive Entertainment’ın Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Eric Lempel, Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II’nin 4 milyondan fazla kopya sattığını ve Sony’nin ilk haftasında en çok satan Playstation 4 oyunu olduğunu duyurdu.

PlayStation’ın resmi blog sayfası üzerinden yazılı bir açıklamada bulunan Lempel, The Last of Us Part II’nin mükemmel oyun mekaniği ve ustaca kurgulanan hikaye anlatımı ile oyunculara yepyeni bir deneyim yaşattığını söyledi. Bu başarıyı mümkün kılan tüm Naughty Dog ekibini kutlayan Sony yöneticisi, “Size benzersiz, ilgi çekici deneyimler sunmak için çalışıyoruz. Marvel’s Iron Man VR ve Ghost of Tsushima gibi PS4'e gelecek hala bir sürü harika oyun var” dedi.

Açıklamada, Naughty Dog Başkan Yardımcısı ve The Last of Us Part II'nin Yönetmeni Neil Druckmann’ın görüşlerine de yer verildi. The Last of Us Part II'yi oynayan ve deneyimlerini paylaşan dünya çapında milyonlarca hayrana minnettar olduklarını belirten Druckmann, sözlerine şöyle devam etti:

“Part II, Naughty Dog’daki yüzlerce yetenekli ve tutkulu geliştiricinin çabaları sayesinde mümkün oldu. Oynayan insanlarda da aynı tutkuyu görmekten çok mutluyuz. Bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz”

2013 yılında piyasaya çıkan The Last of Us, tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını yani 2033 yılını konu alıyordu. Oyun, ilk haftasında 1,3 milyonun üzerinde, 14 ay içinde de 8 milyondan fazla satarak en çok satan PlayStation 3 oyunlarından biri haline gelmişti.

PlayStation 4 için düzenlenen ve The Last of Us Remastered adını taşıyan sürüm ise ilk olarak Temmuz 2014'te yayınlanmıştı. Aralık 2016'da ise devam oyunu The Last of Us Part II duyurulmuştu, ancak ikinci oyun, dört senelik bir bekleyişten sonra piyasaya sürülebildi. Yakın dövüş ve silah mekaniği ile muazzam bir oynayış deneyimi yaşatan oyun; hikaye, atmosfer ve müzik açısından da beklentileri fazlasıyla karşılamış gibi görünüyor.

Bu arada Game of Thrones ve Westworld gibi fenomen dizileriyle bilinen HBO’nun, The Last of Us’ın dizi uyarlaması için Naughty Dog ve Sony ile anlaştığını da belirtmeden geçmeyelim. Şimdilik büyük heyecan yaratan uyarlamanın, 2019’un en başarılı dizilerinden Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin’in imzasını taşıması bekleniyor.