The Last of Us Part II, Lansman Öncesi Ön Satışlarda Zirvede

The Last of Us Part II, beklenenden daha popüler olacağa benziyor. PlayStation CEO'su Jim Ryan, CNET ile PlayStation 5 hakkında röportaj yaptı. Ancak verdiği bilgiler arasında PS5’ten daha dikkat çekici bir konu oldu; o da, The Last of Us Part II’nin ön satış rakamları. Ryan, Avrupa’da The Last of Us Part II’nin ön satışının Spider-Man'den önde olduğunu söyledi. Spider-Man, PS4’te en çok satın alınan oyun olmuştu. Röportajı yapan muhabir Ian Sherr, bu bilgileri Twitter’da duyurdu.

The Last of Us Part II, 19 Haziran’da yalnızca PlayStation 4'te kullanıma sunulacak. Ön sipariş rakamları iyi gitse de, geçtiğimiz günlerde oynanış videosu yayınlanan The Last of Us Part II’nin gerektirdiği depolama alanı hayranları biraz üzecek gibi duruyor. Reddit’te ortaya atılan bir iddiaya göre oyunun boyutu 78,3 GB olacak.

Bir Reddit kullanıcısının ortaya attığı iddiaya göre The Last of Us Part II’nin yükleme boyutu 78,3 GB olacak. Bu, yüklemenin ham hâli, yani gönderilecek herhangi bir ilk gün yamasıyla birlikte oyunun kapladığı alan daha da artabilir. Oyun için 100 GB’lık bir boş depolama alanının gerekeceği iddia ediliyor.