The Last of Us Part II Fragmanı Beğeni ve Yoruma Kapatıldı

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us Part II için PlayStation tarafından yeni bir fragman yayınlandı ancak şirket, YouTube'daki videonun izleyiciye olan etkileşimini tamamen kapattı.

Naughty Dog’un uzun süredir sabırsızlıkla beklenen oyunu The Last of Us Part II’nin çıkmasına artık çok az bir süre kaldı. Oyun; önümüzdeki ayın ortalarında, tam olarak 19 Haziran tarihinde, PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak.

Tabii çıkışına artık bu kadar az bir süre kalmış olan oyun için resmi kaynaklardan yeni materyaller de paylaşılıyor. PlayStation da resmi YouTube kanalından bugün The Last of Us Part II için bir tanıtım videosu yayınladı.

PlayStation, kullanıcı etkileşimlerini kapattı:

PlayStation, YouTube kanalından paylaştığı The Last of Us Part II’nin tanıtım videosunu tüm izleyici etkileşimlerine kapattı. Hem PlayStation hem de PlayStation Europe kanalları tarafından paylaşılan her iki videoda da beğeni sayıları gizli, yorum yapma kısmı kapalı olarak karşımıza çıktı.

PlayStation’ın bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi için bunu yapmasının sebebi, oyun ve oyunun geliştiricisi Naughty Dog’a karşı olumsuz yorumların sayısının artması. Oyunun hikâyesiyle ilgili bilgilerin ortaya çıkması birçok oyuncunun sinirlenmesine sebep oldu. Oyunla ilgili spoiler'lar deyim yerindeyse olayların kontrolden çıktığı noktada sel olup aktı.

Yönetmen Neil Druckmann, oyunla ilgili ortaya çıkan bu bilgiler yüzünden çok üzgün olduğunu söyledi. Sony, ortaya çıkan bu bilgilerin kaynağının şirketle ya da Naughty Dog ile ilgili birileri olmadığını ifade etti ancak tüm bunlar Druckmann’ın 4 Mayıs’ta yayınladığı ve oyunun yapım aşamasının artık tamamen sonlandığını açıkladığı videoya tepkilerin yağmasının önüne geçemedi. Naughty Dog YouTube kanalından paylaşılan video; 23 bin olumlu, 70 bin olumsuz oy aldı. Dolayısıyla Sony’nin ekstradan önlem alması çok da şaşırtıcı değil.