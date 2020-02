The Last of Us PlayStation 1'e Çıksaydı Nasıl Olurdu?

Efsane seri The Last of Us'ın devam oyunu olacak The Last of Us Part II'yi daha önce PlayStation 1'de görmeyi hayal etmiş miydiniz? Bearly Regal isimli bir YouTube kanalı, oyunun PlayStation 1 versiyonunu paylaştı.

PlayStation oyuncularının en sevdiği oyunlar arasında yer alan The Last of Us, hikâyesi ve oynanışıyla tüm oyuncuları mest etmeyi başarmıştı. Serinin devam oyunu olacak The Last of Us Part II de birinci oyunun başarısı sayesinde günümüzde büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

Peki PlayStation 4’e gelmesi beklenen The Last of Us Part II 1990’lı yıllarda çıksaydı sizce nasıl olurdu? Dönemine damga vuran PlayStation 1, sizce The Last of Us Part II deneyimini nasıl etkilerdi? Bu sorular belki de hiç aklınıza gelmedi ancak Bearly Regal isimli bir Twitter kullanıcısı, bu soruların cevabını hakkıyla vermeyi başardı.

The Last of Us Part II PlayStation 1'de:

Daha önce de birçok yapımı PlayStation 1 platformuna dönüştüren Bearly Regal, bu kez gözünü The Last of Us Part II’ye döndürdü. YouTube’da da oynanış videosunu yayınlayan Bearly Regal, 90’lı yılların oyun tasarım tekniklerini kullanarak The Last of Us Part II’yi yeniden oluşturdu.

Bearly Regal’in yaptığı The Last of Us Part II PlayStation 1 versiyonu öylesine dikkat çekti ki The Last of Us’tan tanıdığımız isimler bile bu yapımı paylaştı. Last of Us serisinin kreatif direktörü ve Naughty Dog’un başkan yardımcısı Neil Druckmann, Twitter’da Bearly Regal’in yaptığı oyunu paylaştı.

Bearly Regal ismini aslında daha önce de duymuştuk. YouTube kullanıcısı, Media Molecule’un Dreams yapımını, Cyberpunk 2077’yi, Death Stranding’i ve birçok LEGO Worlds yapımını PlayStation 1 oyununa dönüştürerek bunları kendi kanalından yayınlamıştı.

PlayStation oyuncularının merakla beklediği The Last of Us Part II’nin PlayStation 1 halini aşağıdan izleyebilirsiniz. Yalnız oyundaki yaratıkların PS1’de nasıl resmedildiğini gördüğünüzde gözünüz biraz kanayabilir. Yine de bu haliyle bile Last of Us deneyiminin her şekliyle denenmesi gerektiği düşüncesine herkes katılabilir.

The Last of Us Part II'nin PlayStation 1 için yapılan versiyonu: