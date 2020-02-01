Tarihin En Popüler 25 Taşınabilir Oyun Konsolu

Günümüzde PlayStation 4, Xbox One gibi oyun konsolları popüler olsa da bu konsolların başarısında Nintendo 2DS, PlayStation Vita, Game Boy gibi taşınabilir oyun konsollarının payı büyük. Gelin sizlerle oyun dünyasında keyifli bir zaman yolculuğuna çıkalım ve tarihin en popüler taşınabilir oyun konsollarına yakından bakalım.

Taşınabilir oyun konsolları, bir başka deyişle el oyun konsolları, oyun dünyasının her döneminde popüler olmayı başarmış ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren cihazlar olmuşlardı. Günümüzde PlayStation ve Xbox kadar olmasa da yine popüler olan Nintendo Switch, bunun en son örneği olarak karşımıza çıkmıştı.

Oynamak istediğiniz oyunları yanınızda taşıma ve istediğiniz yerde oynama fikri, aslında ilk bakışta oldukça güzel bir fikir gibi geliyordu ancak oyun konsollarının boyutlarının küçük olması ve bu yüzden donanım özelliklerinin sınırlı olması gibi bazı dezavantajlar ortaya çıkabiliyordu. Her şeye rağmen bu taşınabilir oyun konsolları, oyun dünyasında iz bırakan cihazlar hâline geldi. Gelin sizlerle birlikte bu cihazlara daha yakından bakalım.

Not: Sırlama, cihazların çıkış tarihlerine göre yapılmıştır.

25. Game Boy (1989)

Listemiz, efsaneleşmiş olan taşınabilir oyun konsolu Game Boy ile başlıyor. Nintendo'nun 1989 yılında çıkardığı bu cihaz, alanında bir ilk değildi ancak taşınabilir oyun konsolu konseptini dünyaya yayan bir cihazdı. 4 adet AA pille çalışan Game Boy, renkli bir ekrana sahip olmasa da o dönem Tetris oyunuyla akıllarımıza kazınmış bir oyun konsolu olmuştu.

24. Atari Lynx (1989)

Game Boy'dan yalnızca 1 ay sonra piyasaya sürülen Atari Lynx, çıktığı 1989 yılında oldukça ilgi görmüştü. Nintendo'nun aksine renkli bir ekrana sahip olan cihaz, Nintendo'dan iki kat daha pahalı olmasıyla kullanıcıları adeta ikilemde bırakmıştı. İçindeki oyunların görece yetersizliği ve düşük pil ömrüyle hatırlanan Atari Lynx, tüm bunlara rağmen döneminin en iyi oyun konsollarındandı.

23. TurboExpress (1990)

Nintendo'nun Game Boy isimli cihazında birçok oyun vardı ancak TurboExpress, TurboGrafx-16'da çalışan oyun kasetlerini de çalıştırmasıyla Game Boy'a göre oyun desteği konusunda bir adım öne geçmişti. O dönemde böyle ilginç bir özelliğe sahip olmasına rağmen Game Boy'un 3 katı olan fiyatı ve düşük pil ömrü, TurboExpress'in başarısının önündeki en büyük engel olmuştu.

22. Game Gear (1991)

1990'lı yıllarda oyun denince akla gelen ilk firmalardan biri olan SEGA, 1991 yılında ilk taşınabilir oyun konsolu Game Gear’ı çıkarmıştı. Renkli ekrana sahip olması, SEGA'nın sunduğu geniş oyun kütüphanesi gibi avantajları olan cihaz için Master System oyunlarını çalıştırması adına bir dönüştürücü bile üretilmişti. Düşük pil ömrüyse o dönem tüm oyun konsollarında olduğu gibi Game Gear’ın da başına dert olmuştu.

21. Genesis Nomad (1995)

1991 yılındaki ilk ürününden sonra yeni taşınabilir oyun konsolu Genesis Nomad'i 1995 yılında piyasaya süren SEGA, bu cihazda o dönemin en popüler oyun konsollarından biri olan Genesis'in oyunları için destek sunmuştu. Ne yazık ki bu cihaz da o dönem için çok yüksek bir fiyata sahipti ve kullanıcılar, bu cihazı alıp almama konusunda tereddüt yaşıyorlardı.

20. Game Boy Pocket (1996)

Teknolojinin imkânlarını kullanarak yeni nesil konsollar çıkaran üreticilere karşı Nintendo'nun artık bir yanı verme zamanı gelmişti ve firma, 1996 yılında Game Boy Pocket'ı piyasaya sürdü. Daha önceki Game Boy'daki gibi renkli ekran özelliği olmayan cihazın boyutları, önceki Game Boy'a göre küçülmüştü. Sadece 2 adet AAA pille çalışan Game Boy Pocket, o dönem adeta taşınabilir oyun konsollarının kralı hâline gelmişti.

19. Game Boy Color (1998)

Nintendo'nun Game Boy Pocket'tan 2 yıl sonra piyasaya sürdüğü Game Boy Color, firmanın ilk renkli ekranlı taşınabilir oyun konsoluydu. Siyah/beyaz oyunları özel renklendirme metotlarıyla yenileyen Nintendo, ilk Game Boy'dan tam 9 yıl sonra böyle bir geçişe imza atmıştı. Game Boy Pocket'ta olan ışıklandırma sisteminin bu cihazda olmamasıysa Game Boy Color'ın en büyük dezavantajı olmuştu.

18. Neo Geo Pocket Color (1999)

Günümüzdeki analog joystickleri andıran bir tuşa sahip olan Neo Geo Pocket Color, piyasaya sürüldüğü dönem geliştirilmiş Game Boy Color olarak nitelendiriliyordu. Bu oyun konsolu için geliştirilen oyunlarının sayısının az olmasıysa kullanıcıların en büyük sorunuydu.

17. Game Boy Advance (2001)

Oyun dünyasında 3D oyunların popülerleştiği bir dönemde piyasaya sürülen Game Boy Advance, 2D oyunlarla birlikte geliyordu. Nintendo, oyuncular için oyun çeşitliliğinin oldukça önemli olduğunu bildiği için Game Boy Advance'in oyun kütüphanesini oldukça geniş tutmuştu. Pil tüketimini artırmamak için arka plan ışığı eklenmemesiyse bu cihazın tek kötü yanıydı.

16. Game Boy Advance SP (AGS-001) (2003)

Taşınabilir oyun konsolu denince akla ilk gelen isim olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Nintendo; teknolojinin geliştiği, tasarımların değiştiği bir dönemde Game Boy Advance SP (AGS-001) ile karşımıza çıkmıştı. Adeta gelecekten gelmiş gibi görünen bu cihaz, taşınabilirlik ve kullanım açısından harika bir tasarıma sahipti. Işık sistemiyle birlikte Nintendo oyunlarını oldukça güzel gösteren Game Boy Advance SP (AGS-001) cihazının tek dezavantajı, kulaklık girişi için şarj girişinden ayrı bir girişinin olmamasıydı.

15. Nintendo DS (2004)

Nintendo’nun o dönemki başkanı Hiroshi Yamauchi'nin talimatıyla üretilen Nintendo DS, iki ekrana sahipti ve rakiplerine göre oldukça farklı görünüyordu. Şirketin DS serisinin gelecekteki modellerine ilham olacak bu cihaz, taşınabilir oyun konsolu kavramına adeta yeni bir boyut katmıştı.

14. Game Boy Micro (2005)

Nintendo'nun bu alanda sektör lideri olduğu zamanlarda piyasaya sürülen Game Boy Micro, anahtarlıklarla birlikte taşınabilecek kadar küçüktü. O dönem oldukça havalı görünen bu cihaz için değiştirilebilir ön kapaklar bile üretilmişti. Uzun süreli kullanım için rahatlık sunmamasıysa kullanıcıların canını sıkan en önemli etmendi.

13. PSP (2005)

Nintendo'nun hâkimiyetine son verebilecek sayılı firmalardan biri olan Sony, PSP ile 2005 yılında piyasaya öyle bir giriş yaptı ki insanlar bir anda bu cihazlara yöneldiler. Büyük ekranı, ergonomik tasarımı ve geniş oyun kütüphanesi, PSP'yi bu alanda güçlü kılan avantajları olmuştu. Tüm bunların yanında cihazın bekleme sürelerinin oyuncuları çileden çıkardığını da hatırlatalım.

12. Game Boy Advance SP (AGS-101) (2005)

Belki de listemizdeki en başarılı taşınabilir oyun konsollarından biri olan Game Boy Advance SP (AGS-101), şirketin bir önceki Game Boy modeli SP (AGS-001)'in devamı olarak karşımıza çıkmıştı. Geliştirilmiş ışıklandırma sistemi, geriye dönük uyumluluk, geniş oyun kütüphanesi gibi özellikleriyle öne çıkan Game Boy Advance SP (AGS-101)'in tek dezavantajı, önceki modelde olduğu gibi şarj girişinden ayrı bir kulaklık girişinin olmamasıydı.

11. DS Lite (2006)

Aynı yıl piyasaya sürülen iPod ve MacBook'a benzer bir tasarımla gelen Nintendo DS Lite, o dönem adeta bir sanat eseri olarak anılmıştı. Yıllarca birçok kullanıcının satın almak için stok bilgilerini izlediği cihaz, yine ilk DS cihazı gibi çift ekranla birlikte gelmişti. Alt ekranında Game Boy Advance oyunlarını da oynatabilen bu cihazın, listemizdeki en iyi cihazlar arasında yer aldığını belirtelim.

10. Nintendo DSi (2009)

Nintendo'nun popüler DS serisinin 3 cihazı olarak karşımıza çıkan Nintendo DSi, indirilebilir oyun sistemini bu cihazlara getiren DSiWare mağazasıyla birlikte geliyordu. Kamerası sayesinde fotoğraf çekebileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz hatta Facebook'a giriş yapabileceğiniz cihaz, o dönem adeta bir akıllı telefon gibi çalışıyordu. Bahsi geçen özelliklerin telefonlarda da olmasıysa bu cihazın popülerliği önündeki en büyük engeldi.

9. Nintendo DSi XL (2010)

Taşınabilir oyun konsollarının boyutlarının küçülmeye başladığı bir dönemde Nintendo bunun tersi bir karar alarak daha önceki DS cihazlarından daha büyük olan Nintendo DSi XL'yi piyasaya sürdü. Büyük ekranda oyun oynama keyfini kullanıcılara sunan bu konsolda aynı zamanda bir kalem desteği de bulunuyordu.

8. Nintendo 3DS (2011)

3D oyunlarla kullanıcıların gönlünü çelmek isteyen Nintendo, 2011 yılında Nintendo 3DS adındaki konsoluyla karşımıza çıktı. Geniş oyun kütüphanesinin yanı sıra iyileştirilmiş özelliklere sahip olan cihaz, o dönem kullanıcılar arasında oldukça popüler hâle gelmişti.

7. Nintendo 3DS XL (2012)

Nintendo, taşınabilir oyun konsollarının 'taşınabilirliğini' sorgulatacak bir hamleyle ekranı oldukça büyük olan 3DS XL oyun konsoluyla karşımıza çıkmıştı. Daha önceki 3DS modelinin gelişmiş bir versiyonu olan cihaz, boyutuyla kullanıcılarda şaşkınlık yaratmıştı.

6. PlayStation Vita (2012)

Takvimler 2012 yılını gösterdiğinde Sony, ikinci hamlesini yapmaya hazır hâle gelmişti ve PlayStation Vita'yı piyasaya sürmüştü. OLED ekranı, yüksek kaliteli donanım özellikleri, hafif olması, rahat kullanımı gibi avantajları bulunan cihaz, oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüş ve tepki çekmişti. Bu oyun konsolu için AAA oyun geliştirilmemiş olması da PlayStation Vita'nın sonunu hazırlayan etmenlerden olmuştu.

5. Nintendo 2DS (2013)

Nintedo'nun DS serisindeki katlanabilir tasarımların sonunu getiren Nintendo 2DS, Nintendo'nun ürettiği en uygun fiyatlı cihazlardan biri olarak piyasaya sürülmüştü. Kendi oyunlarının yanı sıra 3DS ve tüm DS oyunlarını oynatabilen Nintendo 2DS, kullanıcılar tarafından çok da ilgi görmemişti.

4 ve 3. New Nintendo 3DS/New Nintendo 3DS XL (2015)

New Nintendo 3DS ve New Nintendo 3DS XL isimli iki taşınabilir oyun konsolunu aynı gün piyasaya süren Nintendo, harika değişikliklerle birlikte gelmişti. Kızılötesi sensörleriyle birlikte ilginç bir 3D oyun deneyimi sunan konsollar, adeta birer teknoloji harikasıydı.

2. New Nintendo 2DS XL (2017)

3D grafiklerle ilgilenmiyorsanız belki de günümüz için en iyi taşınabilir oyun konsollarından biri olan New Nintendo 2DS XL, Nintendo tarafından 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. İndirilebilir SNES oyunlarıyla birlikte gelen konsolun kullanıcılarının cihazdan oldukça memnun olduklarını da ekleyelim.

1. Nintendo Switch Lite (2019)

Listenin başında elbette Nintendo'nun en güncel taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch Lite yer alıyor. Aslında orijinal Nintendo Switch de taşınabilir bir konsol fakat listemizdeki taşınabilirlik kavramı, daha çok 'el konsolu' konseptindeki cihazlar için kullanıldı. Taşınabilir bir oyun konsolu olmasına rağmen böyle bir cihaz daha çıkaran Nintendo, bu cihazda henüz istediği başarıyı yakalayamasa da Nintendo Switch Lite'ın güncel teknolojilerle uyumlu ve oldukça başarılı bir cihaz olduğunu belirtelim.

Oyun dünyasının taşınabilir konsollarına kısa bir bakış attığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de bu oyun konsollarıyla olan anılarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Oyunlar ve oyun konsolları hakkındaki içeriklerimize önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.