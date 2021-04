İddia: The Last of Us'un PS5 Uyumlu Remake Sürümü Geliyor

Bloomberg, PlayStation'ın en sevilen oyunlarından olmayı başaran The Last of Us ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre Sony, The Last of Us'ın PlayStation 5 uyumlu yeni bir remake sürümü üzerinde çalışıyor. Ancak Sony, bu remake sürüm için büyük bir kriz yaşamış.

Bloomberg bugün, PlayStation ekosisteminin en popüler yapımlarından bir tanesi olan The Last of Us ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Söz konusu habere göre Sony, ilk kez 2013 yılında tanıştığımız ve yıllar içerisinde efsane haline gelen bu oyunun, yeni bir remake sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İddialar, The Last of Us'ın yeni remake sürümünün PlayStation 5 için geliştirildiği yönünde.

The Last of Us'ın PlayStation 5'in geliştirilmekte olduğu söylenen remake sürümü, kendi başına heyecan verici olsa da bu olayla ilgili bazı ilginç gelişmeler var. Bloomberg'e göre Sony, The Last of Us'ın PlayStation 5 uyumlu remake sürümü için küçük bir ekip kurmuş. Ancak süreç içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar, şirket içerisinde adeta bir krize yol açmış. Hal böyle olunca da Sony, oyunun esas geliştiricisi olan Naughty Dog'un kapısını çalarak, bu remake sürümü geliştirmesini istemiş.

The Last of Us'ın PS5 sürümünün ne zaman çıkacağı bilinmiyor

Bloomberg'e göre Sony'nin yaşadığı kriz bu kadarla da sınırlı değilmiş. Habere göre oyunu geliştirecek olan esas ekip, olaya Naughty Dog'un dahil olması nedeniyle daha fazla gerilmiş. Ayrıca Sony, süreç içerisinde bu ekibe yeterince finansal destek de sunmamış. Bunun üzerine ekibe dahil edilen düzinelerce Naughty Dog çalışanının kemik kadrodan daha ön planda tutulması, bir süre sonra iplerin kopmasına yol açmış. Hatta o ekibin başında bulunan Sony Visual Arts Services Group kurucusu Michael Mumbauer bile görevinden ayrılmış.

Bloomberg'in haberine göre tüm bu kriz, 2020 yılının sonuna dek devam etmiş. Ancak Michael Mumbauer ile ekibin arkasındaki en önemli kişilerin şirketten ayrılması, olayların durulmasına yol açmış. Tüm bu krizi ortaya çıkarmayı başaran Bloomberg, ne yazık ki en önemli konuyla ilgili, yani The Last of Us'ın PlayStation 5 uyumlu remake sürümü ile ilgili hiçbir detay vermiyor. Yani oyunun neler sunacağını ve ne zaman piyasaya sürüleceğini, ayrıca fiyatını da henüz bilmiyoruz.