Efsane oyun The Last of Us'ın televizyon uyarlamasının yönetmen ve senaristlerinden Neil Druckmann, çekimlerin yapıldığı Kanada'dan ayrıldığını söyleyerek çekim ekibine teşekkür etti ki bu, iki şey anlamına gelebilir: Ya dizinin çekimlerinde tamamen ya da sadece Druckmann'ı ilgilendiren kısmında sona gelindi.

Bir kısmınızın da bildiği ve heyecanla beklediği üzere, sevilen oyun The Last of Us; True Detective, The Sopranos, The Wire gibi yaptığı kaliteli işlerle adından sıkça söz ettiren HBO’a da yayınlanmak üzere bir televizyon dizisi olarak çekiliyor. The Last of Us’ı geliştiren video oyunu şirketi Naughty Dog’dan Neil Druckmann, dizinin çekimlerinin kendi üstüne düşen kısımlarını tamamlandığını duyurdu. Bu pek tabii dizinin çekimlerinin tamamlandığı anlamına da geliyor olabilir.

Dizinin çekimlerinin tamamlandığı henüz kesin değil; ancak çekimler henüz bitmemişse bile, dizinin yazarlarından birisi olan ve bazı bölümlerde yönetmen koltuğuna oturan Druckmann’ın prodüksiyonla epeyce bir içli dışlı olduğunu düşündüğümüzde bu, çekimlerin yakın bir zamanda biteceği anlamına gelebilir.

Dizinin ilk sezonunun 10 bölümden oluşması bekleniyor

Bugün attığı bir tweette Druckmann, “Ne yazık ki... Kanada'daki zamanım sona erdi. Dünyanın en iyi TV ekibine, inanılmaz çalışmanız, tutkunuz ve beni çok iyi karşıladığınız için teşekkür ederim! Sizi çok özleyeceğim!" diyerek, Naughty Dog’a ve sıcak iklime geri döneceği için de heyecanlı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay Naughty Dog, Mandalorian ve Game of Thrones’dan tanıyıp sevdiğimiz Pedro Pascal’ın ve yine Game of Thrones’dan tanıdığımız Bella Ramsey’in canlandırdığı oyunun başkarakterleri Joel ve Ellie’nin arkadan çekilmiş olan ilk resmi fotoğrafını yayınlamış; bu fotoğraf sonrası büyük bir bekleyiş içerisindeki hayranların heyecanı iyice artmıştı. Bunun ardından kostüm içindeki Joel’in yanı sıra bazı set fotoğraflarının da sızdırılmasıyla beklenti iyice büyümüştü.

Kanada sanat sendikası başkanı Damian Petti daha önce "The Last of Us gerçekten bir canavar" demiş ve "Beş sanat yönetmeni var ve yüzlerce teknisyenden oluşan bir ordusu var. Altı ay hazırlık ve 12 ay boyunca Alberta'da çekimler yapıldı." diye de eklemişti. Ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir tarihin duyurulmadığı The Last of Us dizisinin ilk sezonunun 10 bölümden oluşması bekleniyor.