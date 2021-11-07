LoL evreninde bizi bildiğimiz hikayenin öncesine götüren Netflix dizisi Arcane’in ilk 3 bölümü yayınlandı. Her hafta 3 bölüm verecek dizi, sosyal medyadan gelen tepkilere bakacak olursak bayağı beğenildi.

Uzun zamandır billboard'larda gördüğümüz ve League of Legends oyuncularının yakın ilgisini çeken Netflix dizisi Arcane, bugün Netflix'teki yerini aldı. Netflix Türkiye, dizinin Türkçe altyazılı fragmanını sosyal medya üzerinden paylaşarak ilk bölümlerin yayınlandığını duyurdu.

İlk sezondan birkaç bölüm paylaşılmasıyla birlikte özellikle League of Legends evreninden en az bir oyun oynamış kişiler, bilgisayar ve televizyonlarınin başına geçti. Dolayısıyla diziyle ilgili ilk yorumlar da sosyal medyadan gelmeye başladı.

Arcane'in yayınlanmasıyla tekrar paylaşılan fragman:

Arcane’in ilk 3 bölümü bugün sabah saatlerinde Netflix’e ulaştı. Netflix’in konusunu “Piltover ve Zaun kentleri arasındaki sert çatışmanın ortasında iki kız kardeş, büyülü teknolojiler ve birbirine zıt inanışlar arasındaki savaşın karşı cephelerindedir.” ifadeleriyle açıkladığı dizi, izleyiciyi LoL oyununun öncesine götürüyor. İki kardeş olan Jinx ve Vi, dizide yaşanan olaylarla birbirinden ayrı düşerek LoL’de gördüğümüz iki cepheyi oluşturuyor.

Dizi her hafta 3’er bölüm yayınlayarak devam edecek. Kaç sezon devam edeceği ise belli değil. Arcane’in IMDb puanı şu anda 10 üzerinden 9,4. Twitter ve YouTube’dan gelen yorumlar da dizinin genel olarak beğenildiğini ortaya koydu. Gelin bu yorumlardan bazılarına göz atalım.

Arcane dizisine sosyal medyadan gelen tepkiler: