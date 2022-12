The Long Dark'ın Patronu: "Steam’e Kalsa 7 Kat Pahalı Olur"

Oyuncuların favori oyunlarından The Long Dark'tan da üzücü bir haber geldi. Yapımcı, oyunun Türkiye fiyatına zam yapılacağını duyurdu. Ancak fiyatlardan şikayet eden Türk oyunculara zamdan daha acı bir açıklama da yapıldı...

Steam’in dolar/TL kurunu 10 TL’ye sabitlemesiyle birlikte bildiğiniz üzere pek çok oyunun fiyatı ütopik bir şekilde arttı. Öyle ki artık en az 150 TL vermeden bir oyun sahibi olmak zorlaştı, AAA oyunların fiyatları ise 1.300 TL’lere kadar çıktı.

Fakat bu durum, Türk oyuncuların favorilerinden The Long Dark’a yansımadı. Bugün, konu hakkında oyunun yapımcısından da önemli açıklamalar geldi. Yapımcı, oyunun normal fiyatının Steam’in önerdiği kur gereği 325 TL olması gerektiğini paylaştı.

The Long Dark yapımcısının açıklamaları:

The Long Dark yapımcısı Raphael van Lierop, özellikle Türkiye üzerinden uluslararası fiyatlandırma konusunu ele aldı. Oyunu çıkardıklarında 35 dolarlık oyunun Steam’deki karşılığının normalde 50 TL olduğunu söyleyen Lierop, şu ifadeleri kullandı:

“(Oyunu) bugün çıkaracak olsak tavsiye edilen Steam fiyatı 325 TL olur. Yani neredeyse 7 kat daha fazla!”

Aslına bakacak olursak The Long Dark'ın yerel fiyatlandırma ile yapmış olduğu 'kıyak', hala uygun fiyatlı olarak ulaşabildiğimiz pek çok oyunda karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bazı AAA oyunlar 250-300 TL fiyatlarla satışa sunulurken bazı oyunların fiyatları 1000 TL bandına çıkabiliyor. Evet, fiyat farkı her zaman 7 kat değil, ancak bazı firmaların oyuncu dostu bir politika ile yüzlerce TL indirimle oyuncuların karşısına çıktıkları gerçek.

Peki ana oyun hâlâ 57 TL iken DLC’ler neden 190 TL’den başlıyor?

The Long Dark, bugün tek başına halen 57 TL’ye satın alınabiliyor. Fakat yeni çıkan Tales From The Far Territory DLC’si dahil yeni Survival Edition paketi ve Wintermute DLC’si, 190 TL’den satın alınabiliyor. Leirop, bu durumun nedenini şu şekilde paylaştı:

“51,30 TL olan ( indirimli, normalde 57 TL ) taban TLD fiyatını iki nedenle değiştirmedik. 1) Bu çok büyük bir sıçrama ve sinir bozucu (Türk oyuncu topluluğunun bugünkü geri dönüşü insanların ne kadar üzülebileceğini gösteriyor). 2) Fiyatı değiştirirsek Steam Kış İndirimi'nin dışında kalıyoruz.”

Tabii kötü haber de geldi:

Steam Kış İndirimleri’nin en büyük gelir kaynakları olduğunu söyleyen Leirop, oyunu halen satın almayanların acele etmesi gerektiğini gösteren bir açıklama da yaptı. Leirop, oyunun yeni yıl itibarıyla 57 TL olmayacağını duyurdu.

Kötü haberin iyi yanıysa, fiyatın yine de 325 TL olmayacağını paylaşması oldu.