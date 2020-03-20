Gandalf, Yüzüklerin Efendisi Dizisi ile Geri mi Dönüyor?

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film serilerinde Gandalf karakteriyle seyirciyi kendine hayran bırakan Ian McKellen, Amazon tarafından televizyona uyarlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinde rol alacak mı? Usta oyuncu bu konuyu verdiği bir röportajda aydınlattı.

Yazar J.R.R. Tolkien tarafından yaratılan Orta Dünya’da geçen Yüzüklerin Efendisi kitabı 2000’li yılların başında Peter Jackson tarafından üç film olarak sinemaya uyarlanmıştı. Yine J.R.R. Tolkien tarafından yazılan Hobbit kitabı da Peter Jackson tarafından 2010’lu yıllarda üç film olarak sinemaya uyarlandı. Tüm bu filmlerin ortak karakterlerinden biri olan Gandalf'a İngiliz oyuncu Ian McKellen hayat vermiş ve büyük bir başarı yakalamıştı.

Amazon, Yüzüklerin Efendisi hikayesini televizyona uyarlayacağını açıkladığı andan beri akıllarda oluşan en büyük soru "Dizide Gandalf olacak mı?" sorusuydu. Amazon, sadece Gandalf karakterini değil, dizide rol alacak hiçbir oyuncuyu uzun bir süre açıklamadığı için bu konuda hayranlar arasında farklı teoriler üretildi. Gandalf karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Ian McKellen BBC Radio 2 kanalında katıldığı bir programda bu konuya açıklık getirdi.

Ian MacKellen canlandıracak mı?

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Gandalf rolüyle tüm dünyanın hayran olduğu Ian McKellen, Amazon’un Yüzüklerin Efendisi hikayesini televizyona uyarlayarak bir dizi yapacağını açıklamasından kısa bir süre sonra İngiltere’de BBC Radio 2 kanalında bir programa konuk olmuştu. Elbette soruların büyük bir kısmı Yüzüklerin Efendisi dizisi ile ilgiliydi.

Bugünlerde 80'li yaşlarında olan usta oyuncu Ian MacKellen, programda başka bir Gandalf görmek sinir bozucu olacak mı, sorusuna esprili bir sitemle yanıt verdi. McKellen "Başka bir Gandalf olacağını sanmıyorum, henüz bana teklif gelmedi ve bu nedenle de evet ya da hayır demedim" demişti. Gandalf karakterinin 7 bin yaşından büyük olduğunu hatırlatan McKellen "Henüz onu canlandıramayacak kadar yaşlı değilim" sözlerini sarf etmişti.

Ian McKellen tarafından yapılan bu açıklama tüm Orta Dünya hayranlarını Yüzüklerin Efendisi dizisi için heyecanlandırdı. Teklif getirilirse kabul edeceğinin sinyallerini veren Ian McKellen’e Gandaf rolü için teklif götürülüp götürülmeyeceği bilinmiyor. Bu konu hakkında dizinin yapımcısı Amazon tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Peki ana hikayenin çok daha öncesinde geçecek Yüzüklerin Efendisi dizisinde Gandalf olacak mı?

Bilindiği üzere Amazon tarafından televizyona uyarlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek. Yani filmlerde izlediğimiz zaman diliminden daha eski bir zaman dilimini izleyeceğiz. Gandalf karakteri her ne kadar 7 bin yaşında olsa da Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda henüz Gandalf yok.

Gandalf, Orta Dünya’nın Üçüncü Çağı’nda Valar tarafından Sauron tehdidine karşı Orta Dünya’ya gönderilen beş Istari’den bir tanesi. Valar tarafından Orta Dünya’ya Saruman, Radagast, Mavi Büyücüler ile beraber gönderilen Gandalf, Yüzüklerin Efendisi dizisinde eğer bir sürpriz olmazsa ortaya çıkmayacak.

Tolkien'in yarattığı evrene pek uygun olmasa da, belki yazarlar ve yapımcılar film serisinin hayranları için özel bir sürpriz hazırlayabilirler. İkinci Çağ’dan Üçüncü Çağ’a bir göz atmak, bir nevi gelecekten haber vermek ya da geleceği görmek konulu hazırlanan bir bölüm olursa Gandalf gibi film serisinden sevilen karakterlerle karşılaşabiliriz. Elbette bu ihtimal, şimdilik yalnızca bir hayran teorisi.

Gandalf’a hayat veren Ian McKellen kimdir?

Tüm dünya onu Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film serilerinde Gandalf, X-Men serisinde de Magneto olarak tanımış olsa da, Ian MacKellen’in 1960’lara yıllardan günümüze uzanan başarılı bir oyunculuk kariyeri var. Bu başarılı kariyerinin nişanesi olarak defalarca Oscar, Tony, Altın Küre, Emmy ödülüne ve daha pek çok prestijli ödüle layık görüldü.

1939 yılında, İngiltere’de dünyaya gelen Ian McKellen, 1979 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı unvanlarından Commader unvanını aldı. 1990 yılında ise İngiltere Kraliçesi tarafından şövalye ilan edilerek Sir Ian Murray McKellen olarak anılmaya başladı.

Shakespeare tiyatrosunun en önemli isimlerinden kabul edilen McKellen, 81 yaşında ve hala oyunculuk performansıyla tiyatro sahnelerinin ve sinema dünyasının tozunu attırmaya devam ediyor.

Ian McKellen’ın en iyi filmleri:

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (IMDb: 8,9)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (IMDb: 8,8)

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (IMDb: 8,7)

Stardust (IMDb: 7,6)

X-Men (IMDb: 7,4)

X-Men 2 (IMDb: 7,4)

Gods and Monsters (IMDb: 7,4)

Richard III (IMDb: 7,4)

Rasputin (IMDb: 7,1)

X-Men: The Last Stand (IMDb: 6,7)

Apt Pupil (IMDb: 6,7)

The Da Vinci Code (IMDb: 6,6)

Last Action Hero (IMDb: 6,4)

The Shadow (IMDb: 6,1)

The Keep (IMDb: 5,8)

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film serilerinde Gandalf karakteriyle gönüllerimizi fetheden Ian McKellen, her ne kadar teklif gelirse bu rolü kabul edeceğini açıklamış olsa da, yine de Yüzüklerin Efendisi dizisinin geçtiği tarih itibarıyla Gandalf karakterini yeniden görme şansımız bir hayli düşük görünüyor. Siz Yüzüklerin Efendisi dizisinde Gandalf karakterini görmek ister misiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.