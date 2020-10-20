The Mandalorian'ın İkinci Sezonundan Yeni Fragman Geldi

30 Ekim günü ikinci sezonu yayınlanacak The Mandalorian için bugün yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda The Mandalorian'ın Bebek Yoda'yı türüne kavuşturma macerasında yaşayacağı zorluklardan bazı kesitler gösterildi.

Geçtiğimiz sene yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede popülerlik kazanan The Mandalorian, Star Wars hayranlarının bile takip ettiği bir dizi olmuştu. Dizi, başarılı görsel efektleri ve ilgi çekici hikâyesiyle herkesin gönlünde yer kazanmıştı. Başarılı dizi, önümüzdeki günlerde yeni sezonuna kavuşmaya hazırlanıyor.

The Mandalorian'ın 2. sezonunun ilk fragmanı geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Bugünse dizinin yeni sezonu için yeni bir fragman yayınlandı. Bir dakikalık uzunluğa sahip olan fragman, yeni sezonda göreceğimiz maceralara, zorluklara ve olaylara odaklandı. Ayrıca ikinci sezonda işlenecek ana konu da fragmanda yer aldı.

The Mandalorian'ın yeni 2. sezon fragmanı:

Bugün yayınlanan The Mandalorian 2. sezon fragmanında ana karakterimiz, Bebek Yoda olarak bildiğimiz 'Child'ı kendi türüne götürmek üzere görev aldığını söylüyor. The Mandalorian, bu görevinde diğer Mandalorian'ların kendilerine yardım edebileceğini söyleyerek muhtemelen onları aramaya başlıyor.

Tabii fragmandan da anladığımız üzere The Mandalorian'ın Bebek Yoda'yı kendi türüne kavuşturma görevi kolay bir görev olmayacak. Zira fragmanda The Mandalorian ve ekibinin yeniden İmparatorluk tarafından kovalandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra ödül avcıları da Bebek Yoda'yı ele geçirmek üzere çalışmaya devam edecekler gibi duruyor.

The Mandalorian'ın oyuncu kadrosunda Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito gibi ünlü isimler bulunuyor. Yeni sezonla birlikte diziye katılacak olan Boba Fett'i Temuera Morrison oynarken, Rosario Dawson (belki) Captain Rex'i, Katee Sackhoff Bo-Katan'ı ve Timothy Olyphant Cobb Wanth'ı canlandıracak. Sevilen dizinin heyecanla beklediğimiz ikinci sezonu, Disney+'ta 30 Ekim günü çıkış yapacak.