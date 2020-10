Netflix, 10 Yeni Türk Dizi ve Film Projesini Açıkladı

Netflix, Türk yapımı olacak 10 yeni dizi ve film projesini açıkladı. Haluk Bilginer, Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, İrem Sak, Burcu Biricik gibi birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı projeler hakkında açıklanan tüm detaylar haberimizde.

Yeni bir basın etkinliği gerçekleştiren Netflix Türkiye, gelecek dönemde Türkiye ile birlikte Netflix’in hizmet verdiği 190 ülkede yayınlanacak olan yeni projelerini duyurdu ve önceden duyurulmuş olan bazı projelerinden yeni görseller paylaştı. Netflix’in Türkiye yatırımları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, şu şekilde konuştu:

“Netflix olarak, Türkiye’nin içerik gücü ile dünyanın etkileyici kültürleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Ülkemizde üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılar da bu inancımızı destekliyor. Bu nedenle Türkiye'deki içerik yatırımımızı yeni orijinal yapımlara imza atarak arttırmak bize büyük heyecan veriyor. Türkiye’nin özgün ve güçlü hikayelerini 190 ülkeye anlatmaya devam edeceğiz.”

Netflix’in Türkiye’deki sanatçı ve yapımcılarla iş birliğinin devam edeceğini aktaran Netflix Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye İçerik Alımları Direktörü Nuha Eltayeb ise Netflix Türkiye’nin yein orijinal içerikleri ve Türkiye’deki orijinal yapım kütüphanesiyle ile ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Her geçen gün daha da genişleyen orijinal film kütüphanemiz ve farklı türlerdeki yapımlarla zenginleşen lisanslı içeriklerimizle birlikte üyelerimizin hayatına daha fazla mutluluk katmak için çalışıyoruz. Bugün duyurusunu yaptığımız yeni projeler, bu çabamızın ve Türkiye’de üretilen yapımlara yönelik duyduğumuz heyecanın en net göstergelerinden biri.”

Netflix’in önümüzdeki dönemde yayınlayacağı yeni Türk yapımı içerikler

Fatma

Netflix Türkiye, Fatma adlı mini dizinin ilk görüntülerini yayınladı. Özgür Önürme’nin senaryosunu yazıp Özer Feyzioğlu ile birlikte yönetmenliğini üstlendiği Fatma’da Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimler yer alıyor.

Netflix, Fatma’nın açıklamasını, “Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer’i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir “temizlikçi” olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür.” olarak yapıyor. Dizinin 2021’de yayınlanması planlanıyor.

Fatma dizisinden görüntüler

50m2

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ve daha önce pek çok yapımda başarısını ispatlamış olan Burak Aksak ile Selçuk Aydemir’in yönettiği 50m2’nin başrolünde Engin Öztürk yer alıyor. Komedi unsurlarının bol bol yer aldığını tahmin ettiğimiz 50m2, 27 Ocak 2021’de tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

Netflix’in 50m2 için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge’nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.”

50m2 dizisinden görüntüler

Mücadele Çıkmazı

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi yapımların da arkasındaki şirket olan OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Mücadele Çıkmazı filminin başrolünde, Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul yer alacak. Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak. Mücadele Çıkmazı, 15 Mart 2021’de Türkiye ve tüm dünyada Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

Netflix’in Mücadele Çıkmazı için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.”

Mücadele Çıkmazı filminden görüntüler

9 Kere Leyla

Başrolde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020’de tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

Netflix’in 9 Kere Leyla için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Bir evlilik, iki aşk, üç bela, Dokuz Kere Leyla… Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla'dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğininin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır.”

9 Kere Leyla filminin afişi

Azizler

8 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye ve tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak olan yepyeni bir Taylan Biraderler filmi Azizler’in başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimleri göreceğiz.

Netflix’in Azizler için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.”

Azizler filminden görüntüler

Netflix’in önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yeni projeler

Bir Denizaltı Hikayesi

Resmi ismi henüz belli olmayan ancak şu an için Bir Denizaltı Hikayesi olarak açıklanan bu dizi projesinde başrolde Kıvanç Tatlıtuğ'u göreceğiz. Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Jason George’un yazar kadrosunu oluşturduğu dizinin yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik oturacak. Aksiyon-macera türünde bir dizi olarak karşımıza çıkacak projenin yapımcılığını yine OGM Pictures üstlenecek.

Netflix’in Bir Denizaltı Hikayesi için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?”

Uysallar

Henüz yalnızca ismini bildiğimiz Uysallar dizisinin yapımcılığını Ay Yapım, senaryosunu Hakan Günday, yönetmenliğini ise Onur Saylak üstlenecek. Netflix’in Uysallar için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Mimar Oktay Uysal ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada eşi, iki çocuğu ve babası da kendi gizli dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay’ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır?”

Pera Palas'ta Gece Yarısı

Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilecek olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, Charles King'in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanacak. Senaryosunu Elif Usman’ın kaleme alacağı dizinin yönetmen koltuğunda ise Rise of Ottoman mini belgesel-dizi’den de bildiğimiz Emre Şahin oturacak. Pera Palas'ta Gece Yarısı, 8 bölümlük bir mini dizi olacak.

Netflix’in Pera Palas’ta Gece Yarısı için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.”

Kuş Uçuşu

Aşk 101'in yaratıcısı Meriç Acemi tarafından kaleme alınan ve Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Kuş Uçuşu dizisi, kabaca X kuşağıyla, Z kuşağının çatışmasını ele alacak. Diz için henüz bir yayın tarihi açıklanmış değil.

Netflix’in Kuş Uçuşu için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değiller. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı'yı izleyeceğiz. Hikaye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı’nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.”

Kod Adı: Kulüp

O3 Medya'nın Saner Ayar ve Ayşe Durmaz ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce’nin ise yönetmen koltuğunda oturduğu resmi adı henüz belli olmayan Kod Adı: Kulüp adlı dizinin senaryosunu ise Necati Şahin, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer’den oluşan güçlü bir senarist kadrosu kaleme alıyor. Dizinin başrolünde ise Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci yer alacak.

Netflix’in Kod Adı: Kulüp için yayınlamış olduğu açıklama şu şekilde:

“Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yönetici Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecektir. Belki de en güzel aile, ailesizlerin kurduğudur.”

Erşan Kuneri

Daha önce hakkında pek çok haber paylaşığımız Erşan Kuneri dizisinin Netflix’te yayınlanacağı, bugünkü açıklama ile bir kez daha resmileşmiş oldu. CMYLMZ Fikirsanat’ın yapımcılığını üstlendiği sitkom dizinin tahmin edebileceğiniz gibi hem yazar, hem yönetmen hem de başrol koltuğunda Cem Yılmaz oturacak.

Netflix’in 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisi için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Erşan Kuneri 70'ler erotik sinemasında ortalığı kasıp kavurmaktadır. Her şey yolunda, keyfi yerindeyken erotik sinemada nasıl başarılı olduysak başka türleri de denemeliyiz fikri ile sektörden partnerleri Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın (a.k.a İbrahim Tumtum), Firdevs ve Payro Kemal ile radikal bir film maratonuna koşmaya karar verirler… Erşan Kuneri, acaba İran sinemasından, İtalyan romantik dönemine mi girecek, teen slasher korkulardan, sosyal içerikli dramalara mı kayacak, Ortaçağ intikam filmlerinde at mı koşturacak (at mı?) yoksa Hong Kong'a mı göz kırpacak?”

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

Yılmaz Erdoğan’ın oynadığı dönemlerde gişe rekorları kıran aynı isimli tiyatro oyununun bir uyarlaması olacak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak yer alıyor.

‘96 Yazı

Bir başka OGM Pictures yapımı olarak karşımıza çıkacak ‘96 Yazı filmi, bir yaz aşkı hikayesini anlatacak. Ozan Açıktan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin Haziran 2021’de tüm dünyadaki Netflix aboneleriyle buluşması planlanıyor. ‘96 Yazı’nın başrollerinde ise Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

Netflix’in ‘96 Yazı için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz için bu yıl farklıdır. Artık 16 yaşına girmiş aşka dair yeni duygular ve yeni deneyimler yaşamak istemektedir. Deniz Aslı'ya yakınlaşmaya çalışırken, aynı mahallenin ortalığı kasıp kavuran, son derece yakışıklı ve sportif genci Burak'ın da Aslı'yla ilgilendiğini fark eder.”

Beni Çok Sev

7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilecek olan Beni Çok Sev filminin başrollerinde Sarp Akkaya ve Songül Öden yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır gibi isimler de yer alıyor. Netflix Türkiye, film için henüz bir yayın tarihi açıklamış değil.

Netflix’in Beni Çok Sev için paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Bir yandan Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışan Sedat, öte yandan aynı hapishanede mahkum olarak yatan Musa. Bir gün Sedat'a verilen yeni görevle iki erkek Musa'yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak Musa'nın köyüne kızını ziyaret etmesi için yola çıkarlar. Musa 14 yıldan sonra ilk kez eski karısını, annesini ve kendisini yabancı gibi gören kızı Yonca ile karşılaşır. Baba-kız bir gün boyunca ne kadar da birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler. Ama Musa'yı rahatsız eden bir durum vardır, yanlış giden bir şey, bir his.. Alzheimer olan annesi gece yanına gelir ve bir anda hiç hasta olmamış gibi onu en derin yerinden vuracak acı gerçekleri açıklar. Yonca gerçek kızı değildir, kızı öldürülmüştür. Musa'nın hapishaneye dönmesi gerekir, ama ne kadar acıtsa da kızının başına ne geldiğini öğrenmek zorundadır.”