The Mandalorian spin-off’u olarak çıkacağını neredeyse 1 yıl önce öğrendiğimiz The Book of Boba Fett’in ilk fragmanı, bugün yayınlandı. Boba Fett’i bir kelle avcısından daha fazlası olarak göreceğimiz dizi, 29 Aralık’ta Disney Plus’ta yayınlanacak.

Star Wars, Disney’e geçtikten sonra birçok film ve diziyle serinin hayranlarını içeriğe boğdu ve boğmaya devam ediyor. Obi Wan Kenobi ve Ahsoka Tano’nun kendilerine ait dizilere sahip olması, hayranları çıkışlarından aylar öncesinde heyecanlandırmakta. Benzer bir bekleyiş ise Star Wars evreninde çok fazla karşımıza çıkmasa da hayranların bir hayli ilgi duyduğu kelle avcısı Boba Fett’in dizisi için sürüyor. 2019 yılında çıkış yapan The Mandalorian dizisi, Star Wars’un son yıllarda verdiği en doyurucu çalışmalardan biri olmuştu. Heyecanla diziyi takip eden hayranlar, 2. sezonun sonunda bir de Boba Fett’in dizisinin geleceğini öğrenince sevinçten havalara uçtu. Aradan neredeyse 1 yıl geçti ve sonunda, The Book of Boba Fett dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. The Book of Boba Fett fragmanı: Geçtiğimiz haftalarda Disney Plus’ta yayınlanacak dizinin yayın tarihinin 29 Aralık olduğu duyurulmuştu. Aradan yaklaşık bir ay geçti ve sonunda yayınlanan fragmanla diziye ilk bakışımızı attık. Fragmanda gördüğümüz üzere dizi, zalim Jabba the Hutt’ın hükmünün sona erdiği Tatooine gezegeninin yeni lideri olmaya çalışan Boba Fett’in hikayesini ele alacak. Fragmandaki kendi ifadesine göre Fett, gezegeni Jabba’nın yaptığı gibi korkuyla yönetmek yerine saygıyı temel alarak liderliğini ortaya koyacak. Bu maceraya da Boba Fett’in ücretli yaveri Fennec Shand ortak olacak. İLGİLİ HABER Sen Darth Vader'ı Savundun: Mark Hamill Eleştirilen Star Wars Filmlerini Savundu Dizinin yapımcılığını Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy, Colin Wilson ve The Mandalorian’ın da yapımında yer alan Jon Favreu üstlenecek. Temuera Morrison ve Ming-Na Wen’in başrollerinde yer aldığı The Book of Boba Fett, 29 Aralık’ta maalesef henüz ülkemizde hizmet vermeyen Disney Plus’ta gösterime girecek.

6 0 0 0 0