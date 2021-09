Efsane seri Star Wars'un çekilen 4,5 ve 6. filmleri olmasına rağmen kronolojik açıdan bakacak olursak 1,2 ve 3. filmleri olan ve Darth Vader'ın nasıl Darth Vader olduğunu anlatan önbölüm üçlemesi, serinin hayranları tarafından sevilmek bir yana dursun resmen yerden yere vurulur. Ancak görünüşe göre Mark Hamill çoğunlukla aynı fikirde değil.

Ancak Star Wars serisinin hayranlar tarafından efsane olarak nitelendirilen ilk üçlemesinde Luke Skywalker karakterine hayat veren Mark Hamill, asıl olayların öncesini anlatan üçlemeye dair hislerinin genel görüşten oldukça farklı olduğunu itiraf etti.

"Kendi kişiliklerinin olması beni etkiledi"

Çoğunluğun serinin en zayıf halkası olarak nitelendirdiği 1999 yapımı “The Phantom Menace”, 2002 yapımı “Attack of the Clones” ve 2005 yapımı “Revenge of the Sith”ten oluşan ve ilk üçlemenin öncesinde yaşanan olayları anlatan üçlemenin, serinin hayranlarının favorisi olduğu söylenemez.

69 yaşındaki efsane oyuncu, Temmuz ayında vefat eden film tarihçisi JW Rinzler'in ölümünden sonra yayınlanan kitabı "Howard Kazanjian: A Producer's Life" için verdiği bir röportajda “Empire Strikes Back” ve “Return of the Jedi” için “Önbölümlerin kendi kişiliklerinin olması beni etkiledi, “ dedi ve bu üçlemenin iyi olmadıkları için değil de, serinin diğer filmlerine oranla sindirmesi daha zor oldukları için diğer filmler kadar popüler olmadığını düşündüğünü söyledi.

"Daha karanlık bir hikaye"

IndieWire’a göre Hamill, “ Anlatım ağırlıklı ve daha beyinsel oldukları ve muhtemelen diğer filmler kadar ticari olmadıkları için eleştirildiler. Bu daha karanlık bir hikaye, “ dedi ve böylesine bir eleştiriyi hak etmediklerini düşündüğünü de ekledi.

Hamill, röportajın devamında "Sosyal medya çağında, insanların sesleri yükseliyor ve sadece Star Wars' filmlerinde değil, yönetim kurulu genelinde ne kadar acımasız olabildikleri konusunda şok oldum." derken, aynı kitapta konuşan George Lucas‘ın eski eşi Marcia Lucas, üçlemeye dair oldukça sert sözler söyledi.