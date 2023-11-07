The Marvels için vizyon öncesi son fragman yayımlandı. Türkiye'de 9 Kasım'da vizyona girecek film için de bilet satışları başlamış durumda.

Marvel tutkunlarının uzun zamandır bekledikleri The Marvels filmi için geri sayım devam ediyor. Yeni film, önümüzdeki günler vizyona girecek ve büyük bir gişe başarısı elde etmesi bekleniyor. Seyircinin büyük heyecanı devam ederken gelen son haberler, söz konusu heyecanın zirve yapmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Marvel Entertainment, yaklaşmakta olan film için yeni bir fragman yayımladı. Bu fragmanda, filmde yer alan karakterleri büyük oranda görüyoruz. Ayrıca The Marvels ekibinin aksiyon dolu bir maceraya atılacağı da son fragmanda gözler önüne seriliyor.

İşte The Marvels için yayımlanan son fragman

The Marvels; Kaptan Marvel, Monica Rambeau, Ms. Marvel ve Nick Fury gibi sevilen Marvel karakterlerine ev sahipliği yapacak. Filmde, Kaptan Marvel'ın hikâyesi anlatılacak. Kaptan Marvel, Ms. Marvel ve Monica Rambeau ile güçlerini birleştirecek ve evreni kurtarmaya çalışacak.

Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani ve Samuel L. Jackson gibi ünlü oyuncuları göreceğimiz The Marvels, 9 Kasım'da vizyona girecek. Paribu Cineverse, şimdiden bilet ön satışlarına başlamış durumda.