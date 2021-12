The Matrix Resurrections'a yönelik ilk eleştiriler geldi. Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden 70% oranında beğeni alan filmin aldığı yorumlar izleme isteğine zarar vermese de birçok hayranın heyecanını kırmış oldu.

Geçtiğimiz hafta Spider-Man: No Way Home’u vizyona girişinden hemen önce izleyen film eleştirmenlerinin film hakkındaki yorumlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu gece de The Matrix serisinin dördüncü filmi olacak The Matrix Resurrections’ın çıkışına saatler uzağız. Bu da izlemeden önce sinema konusunda yetkin kişilerin fikirlerini spoiler almadan okuma şansı demek.

The Matrix Resurrections’ı vizyona girmeden önce izleyen sınırlı sayıda kişinin eleştirileri, Rotten Tomatoes’da yayınlandı. Filmin bu eleştirmenlerden aldığı puan fena olmasa da yeni Spider-Man filminin oldukça altında kaldı.

The Matrix Resurrections’a Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden gelen yorumlar (Spoiler yok):

Katie Walsh: İzleyiciyi eğlenmeye de davet ediyor

"Wachowski, başlangıçta kariyerini oluşturan bu dünyayı yeniden ziyaret etmenin yanı sıra izleyiciyi eğlenmeye de davet ediyor ve tüm benliğini metne vererek ‘dirilişe’ amansız bir coşku getiriyor."

Bill Goodykoontz: Takip etmesi zordu

"Açıkçası, bazen takip etmesi biraz zordu. Filmi akışına bırakmanız ve bu ‘yarı-dinî kurtarıcı mitolojisinin’ etkisi altına girmeniz gerekiyor. Kendinizi konunun ya içinde ya dışında buluyorsunuz. Ben şahsen kendimi dışarıda buldum."

Richard Roeper: Isıtıp tekrar sunmuşlar

"Sonuç olarak film, cesur ve taze bir başlangıçtan çok ısıtıp tekrar sunulmuş bir ‘tribute’ yapım gibi hissettirdi. "

Meagan Navarro: Serinin mirasıyla çatışıyor

"Resurrections, varoluşsal bir öz farkındalıkla serinin mirasıyla çatışıyor. Ancak bu sefer, yönetmen ve eş yazar Lana Wachowski, işi çok daha kişisel ve duygusal bir yere çekerek, bir de bu karışıma sürpriz olarak mizahi ögeler katıyor."

Charlotte O'Sullivan: Alaycı bir girişim olabilirdi (!)

"Bu, bizi paramızdan etmeye yönelik, alaycı bir girişim olabilirdi. Ya da bir o kadar kötü bir kendini tebrik etme çalışması.. Vay! Lana'nın o kurşunlardan sıyrılmasına bak!"

Peter Debruge: Ne daha iyi, ne daha kötü

"Kısacası Wachowski, kardeşi Lilly ile oluşturdukları zengin mitolojiye pek bir şey eklememiş. Ancak onu berbat etmeyecek kadar da dikkatli davranmış."

Nick Allen: En zayıf Matrix filmi

"Çarpıcı felsefi jestlerin, görkemli bölümlerin ve yavaş çekimde bir şeylerin patladığı sahnelerin yer aldığı bir ‘reboot’ filmi olmuş. Ancak en zayıf Matrix filmi olmuş."

Rotten Tomatoes eleştirmenleri görünüşe bakılırsa filme bayılmadı:

The Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta ABD'de, 24 Aralık'ta ise ülkemizde vizyona girecek.