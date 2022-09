Ethereum blok zinciri için iki gün önce yayınlanan The Merge güncellemesiyle birlikte özellikle enerji tüketimi ve karbon salınımı alanında yaşanan ilk değişimler açıklandı.

Bitcoin’den sonra dünyanın en popüler ikinci kripto parası olan Ethereum, geçtiğimiz günlerde ‘The Merge’ isimli bir güncelleme yayınlamıştı. Ethereum’un bu güncellemesi ile birlikte kripto para özelinde madenciliğinin son bulmasının global enerji sorununun çözülmesine katkı sağlaması hedefleniyordu.

Kripto madenciliğinin en büyük eleştiri noktalarını dikkate alan The Merge güncellemesi, gelen açıklamalara bakılacak olursa enerji tüketimini sıfırlamak ve karbon salınımını engellemek adına büyük adımlar atmaya başlamış bile. Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, konuyla alakalı bilgilendirdiği bir tweet attı.

‘Küresel enerji tüketimi %0,2 azaldı’

Buterin’in attığı Tweet’te söylediği gibi The Merge güncellemesiyle birlikte küresel enerji tüketimi %0,2 azaldı. Her ne kadar az gibi gözükse de %0,2 oldukça etkili bir sayı. The Merge sayesinde Ethereum transferlerinden dolayı sanılan karbon emisyonu %99,992 oranında düşüş gösterdi. Bu da transfer işlemlerinden ziyade özellikle madencilik faaliyetlerinin etkilerinin daha büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Ethereum’un bir diğer kurucusu olan Joseph Lubin, yaptığı bir açıklamada The Merge güncellemesinin etkilerinin endüstri tarihinin en büyük karbonsuzlaştırma olayı olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu olay için ‘Bitcoin ve Ether’in icadından sonraki en büyük kripto olayı’ diyorlar.

The Merge sayesinde Etherum ağları, eskisinden daha küçük ve daha hızlı transfer yapabilme kapasitesine sahip veri bloklarına bölündü. Böylelikle Ethereum, saniyede 100.000 transfer gerçekleştirmeyi planlıyor, önceden saniyede sadece 30 işlem gerçekleştirilebiliyordu.