Versus Entartainment isimli şirket, 'The Infinite Machine' isimli film projesini NFT'ler ve metaverse ile birleştirmek için Decentraland ve Lumiere ile ortaklık kurdu. Filmin, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in hikayesine odaklanacağı aktarıldı.

Gelecekte tüm dünyaya yayılması beklenen ve hayatımızı dijital evrenlerde geçireceğimizi gösteren metaverse, gittikçe daha yaygın hâle gelerek birçok dev şirketin konu hakkında hamle yapmasına neden oluyor. Dünyanın en popüler sektörlerinden olan film endüstrisi de bu konuda adımların atıldığı alanlar arasında yer alıyor.

Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere geçtiğimiz ay Hollywood temalı bir metaverse’ün inşa edildiği açıklanmıştı. Bununla, dijital ortamlarda sinemaseverlerin buluşmasının sağlanacağı belirtilmiş, gelecekte bizi nelerin beklediği görülmüştü. Şimdi ise yine sinema dünyasından bir metaverse hamlesi geldi.

Vitalik Buterin’in hikâyesi, filmler ve metaverse’ü birleştirecek

Bir film şirketi olan Versus Entartainment, kripto para temalı film projesi ‘The Infinite Machine’i NFT’ler ve metaverse ile birleştirmek için bir adım atarak sanal gerçeklik platformu Decentraland ve eğlence şirketi Lumiere ile ortaklık kurdu. Yapımın bir NFT koleksiyonunun çıkacağı ve Decentraland metaverse’üne entegre edileceği açıklandı. Hong Kong merkezli Lumiere’nin de projeye ve bu entegrasyona destek olacağı belirtildi.

Versus’un yanı sıra ünlü yönetmen Ridley Scott’ın prodüksiyon şirketi Scott Free ortaklığında geliştirilen film, en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in hikâyesini konu edinecek. Yapımın NFT ile finanse edilen ilk film olacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

Gazeteci Camilla Russo’nun aynı isimli kitabından uyarlanacak ‘The Infinite Machine’, ünlü sinemacı Shyam Madiraju tarafından yazıp yönetilecek. Filmin yapımcıları arasında ise Ridley Scott, Tom Moran, Vera Meyer ve Alejandro Miranda yer alacak.