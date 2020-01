Marvel'ın yıllardır ertelenen X-Men spin-off'u The New Mutants filminden yeni fragman geldi. Paylaşılan fragmanla birlikte filmin vizyon tarihi de netleşmiş oldu.

X-Men çizgi romanlarının son uyarlaması olan The New Mutants, çekimlerine başlanan 2017 yılından beri farklı ertelemelerle gündeme geliyordu. Normal şartlar altında 2018’de vizyona girmesi beklenen filmin çıkış tarihi, Disney ile Fox birleşmesi sonrası bir türlü netleştirilememiş ve sürekli ertelenmişti. Nitekim bugün paylaşılan fragmana bakılacak olursa filmin vizyon tarihi hakkında nihayet bir karara varılmış gibi görünüyor.

Defalarca kez ertelenen ve bazı sahneleri yeniden çekilen yapımın yönetmen koltuğunda, orijinal versiyonun yönetmenliğini yapan Josh Boone oturuyor. Filmin bazı sahnelerinin tekrar çekilmesi, serinin hayranlarının kafasında bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Bu konuya son noktayı koyan isimse yine yönetmen Josh Boone olmuş ve ünlü yönetmen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir hayranın “Vizyona girecek olan film, sizin çektiğiniz orijinal versiyon mu olacak?” sorusu üzerine “Öyle olmasaydı reklamını yapmazdım” yanıtını vermişti.

The New Mutants fragmanı:

Erteleme kararı alınmadan önceki orijinal versiyonuyla yayınlanması beklenen yapım, X-Men serisinin on birinci filmi olma özelliğini taşıyor. Fragmana dönecek olursak da yaklaşık iki buçuk dakikalık fragmandan anladığımız kadarıyla 5 genç mutant, bir mekânda kapalı tutuluyor. Tutuldukları yerde güçlerini test eden mutantlar, bir yandan da buradan kurtulmanın mücadelesini veriyor.

The New Mutants’ın oyuncu kadrosunda, son dönemde isminden sıkça söz ettiren genç isimler bulunuyor. Bu noktada başroller arasında Game of Thrones’un yıldız oyuncusu Maise Williams, Split ve Peaky Blinders gibi yapımlarla tanınan Anya Taylor-Joy, Stranger Things’in dikkat çeken isimlerinden Charlie Heaton, The Originals ile ünlenen Blu Hunt ve Trinkets dizisinden hatırladığımız Henry Zaga yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra filmde Alice Braga, Happy Anderson ve Antonio Banderas gibi usta isimler de bulunuyor.

Yıllardır vizyon tarihinin defalarca kez değişmesi, ister istemez seyircinin filme ilgisini kaybetmesine yol açtı. Bu noktada yayınlanacak nihai yapımın beyaz perdede nasıl yorumlar alacağını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Son olarak The New Mutants, 3 Nisan 2020 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak.