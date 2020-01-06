Marvel Sinematik Evreni’ndeki (MCU) spin-off film serilerinden biri olan Thor, dördüncü devam halkasıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen Taika Waititi, Thor: Love and Thunder çekimlerinin ağustos ayında başlayacağını söyledi.

2020-2021 yılları arasında tam beş farklı Marvel filmi izleyeceğiz. Bunlardan biri de, Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) sevilen karakterlerinden Thor’un dördüncü devam filmi olacak. Geçtiğimiz temmuz ayında San Diego Comic-Con'da düzenlediği panelde Avengers: Endgame sonrası yeni yol haritasını açıklayan Marvel Studios, Thor: Love and Thunder’ın 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona gireceğini duyurmuştu.

Thor: Ragnarok ile büyük beğeni toplayan Taika Waititi, serinin dördüncü halkasında bir kez daha yönetmen koltuğuna geçecek. Başrollerinde Chris Hemsworth ve Natalie Portman’ı izleyeceğimiz filmde, kadın Thor’un doğuşuna şahit olacağız. Thor’un çekici Mjollnir’i kaldıracak kadın ise tahmin ettiğiniz üzere Portman’ın canlandırdığı Jane Foster karakteri olacak.

Natalie Portman, Love and Thunder'da kadın Thor olarak karşımıza çıkacak:

Thor: Love and Thunder’ın yönetmeni Waititi, verdiği yeni bir röportajda filmin ağustos ayında prodüksiyona gireceğini söyledi. Film ekibi, çekimler için bir kez daha Avustralya’ya dönecek; ancak bildiğiniz üzere ülke şu anda muazzam bir yangınla mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın, şu ana kadar 14 milyon dönümlük devasa bir alanı küle çevirdi. Thor 4’ün çekim takviminin uzayıp uzamayacağı, yangının gidişatına göre belli olacak.

2011 yılından bu yana Thor karakterine hayat veren Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, kasım ayında verdiği bir röportaj sırasında Love and Thunder’ın senaryosunu henüz okumadığını ancak "çok fazla sevgi ve gök gürültüsü" olacağını söylemişti. Ünlü oyuncu, filmin çekimlerine başlamayı dört gözle bekliyor, çünkü onu son gördüğümüzden beri karakter özelinde çok şey değişti. Fakat Yıldırım Tanrısı’nı Endgame’deki gibi aşırı kilolu görüp görmeyeceğimiz henüz belli değil.

Ayrıca hayranların favori karakterleri Korg ve Meik'in de yeni maceraya geri döneceği doğrulandı. Tom Hiddleston'u Loki veya Mark Ruffalo'yu Profesör Hulk olarak görüp görmeyeceğimizi ise şimdilik bilmiyoruz. MCU’nun dördüncü aşamasında izleyeceğimiz filmlerden biri olan Thor: Love and Thunder, 5 Kasım 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.