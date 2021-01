Başrolde John Bernthal’in yer aldığı başarılı dizi The Punisher, yalnızca 2 sezonun ardından iptal edilmişti. Her ne kadar yeri tam olarak doldurulamasa da The Punisher benzeri birçok dizi bulunuyor.

2. sezonun yayınlanmasından sadece bir ay sonra Marvel, yeniden yapılanmaya girmesi sonucunda başlayan birçok dizinin iptaline The Punisher’ı da dahil etmişti ve böylelikle başarılı dizi, iki sezonun ardından iptal edilmişti. Dizinin başrolü Jon Bernthal ve The Punisher oyuncularının birkaçının yaptığı açıklamalar, hayranlarını umutlandırmıştı. 8,5 ile The Punisher IMDb’si en yüksek Marvel dizilerinden. Ekranlara veda etmesi de haliyle büyük bir boşluk yarattı. The Punisher dizisini özlüyorsanız ve ona benzer diziler arıyorsanız The Punisher benzeri 10 dizi önerisi adlı içeriğimiz tam size göre. The Punisher benzeri diziler: Deadly Class

Daredevil 80'lerde geçen acımasız bir mafya macerası: Deadly Class Yayın: 2018 - 2019

Türü: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %64

Oyuncular: Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor 80’li yılların sonunda geçen dizi, evsiz bir genç olan Marcus’un mafyatik ailelerin çocuklarını gönderdikleri özel bir okula girmesiyle başlıyor. Hayatta kalabilmek için çeşitli yöntemler üreten Marcus, okula adım atmasıyla birlikte aksiyon ve suç dolu dakikalar yaşamaya başlar. Marvel'den sıkılanlar için tastamam bir DC Comics hikayesi: Arrow Yayın: 2012 - 2020

Türü: Aksiyon, Macera, Suç

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey Şehrin en çapkın ve en zengin adamı Robert Queen’in oğlu Oliver Queen, babasıyla çıktığı bir yat gezisindeki faciadan canlı kalan tek kişidir. Beş yıl boyunca bir adada kendi başına hayatta kalma mücadelesi veren Oliver, yepyeni yetenekler geliştirmiştir. Adadan kurtarıldıktan sonra eski benliğini yitirmiş, artık kötülerden teker teker intikam almaya ant içmiştir. Uzun yıllar görevinden uzaklaştırılan bir polisin efsane dönüşü: Strike Back Yayın: 2010 - 2020

Türü: Aksiyon, Dram, Gerilim

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Philip Winchester, Sullivan Stapleton, Michelle Lukes Aynı ada sahip romandan uyarlanan Strike Back, John Porter’ın başından geçenleri anlatıyor. Başarısız bir operasyon sonrası Porter, günah keçisi ilan edilerek görevden uzaklaştırılır ve hayatına güvenlik görevlisi olarak devam eder. 7 yıl sonra geçmişteki operasyonla bağlantılı bir rehin durumu olunca yeniden görev başına getirilir. Fantastik bilim kurgu ve aksiyona doyacağınız Legion: Yayın: 2017 - 2019

Türü: Aksiyon, Dram, Bilim kurgu

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza David Haller, diğer bir adıyla Legion, küçük yaşlardan itibaren kafasının içinde garip sesler duyar. Çevresindekiler onun akıl hastalığı olduğunu iddia ederler ve bunun sonucunda David’e şizofreni ve kişilik bölünmesi tanısı konularak akıl hastanesine kapatılır. Aslında bir mutant olan ve aynı zamanda çok güçlü bir telepati yeteneğine sahip olan David, kafasındaki sesleri susturmak için bazı uyuşturucu maddeler kullanmaya başlar. Gerçekçi bir polisiye-aksiyon dizisi: Lethal Weapon Yayın: 2016 - 2019

Türü: Aksiyon, Komedi, Suç

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Damon Wayans, Keesha Sharp, Kevin Rahm Çavuş Roger Murtaugh, eski bir arkadaşının kızının öldürülmesini soruşturmaya başlar. Soruşturmadaki ortağı ise karısını bir trafik kazasında kaybettikten sonra intihar eğilimleri gösteren ve çılgın bir polis olan Martin Riggs’dir. Soruşturma ilerledikçe kendilerini bir grup terörist ile savaşa girmiş bir halde bulurlar. Bir başka Netflix-Marvel ortak yapımı Luke Cage: Yayın: 2016 - 2018

Türü: Aksiyon, Suç, Dram

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Mike Colter, Simone Missick, Theo Rossi Hapishanede maruz kaldığı deneyler sonucunda insan üstü güçlere, iyileşme yeteneğine, darbe ve kurşun geçirmez bir deriye sahip olur. Cezaevinden çıktıktan sonra Harlem’de kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Cage, şehirdeki kötülerle mücadele ederken bir yandan da geçmişiyle yüzleşir. Efsane roman ve oyun serisinin Amazon uyarlaması: Jack Ryan Yayın: 2018 - ...

Türü: Aksiyon, Dram, Gerilim

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: John Krasinski, Wendell Pierce, John Hoogenakker CIA analisti olarak çalışan Jack Ryan, kendini bir anda tehlikeli bir operasyonun içinde bulur. Oldukça şüpheli bir banka transferini fark edince yaptığı araştırmalar sonucu ABD’ye karşı bir terör saldırısı planlandığını anlar. Böylece işini bırakıp bu olayın peşine düşer. Kıyamet sonrası dünyada hayatta kalanların hikayesi: Into The Badlands Yayın: 2015 - 2019

Türü: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Daniel Wu, Orla Brady, Emily Beecham Feodal baronlar tarafından kontrol edilen distopik bir dünyada, son büyük savaştan sonra insan nüfusu yok olma derecesine gelmiş, hayatta kalanlar ise 7 bölgeye ayrılan topraklarda güç bir şekilde yaşamını sürmektedir. Gerilim dolu bir polisiye: The Blacklist Yayın: 2013 - ...

Türü: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff FBI’ın en çok arananlar listesinde olan Raymond Reddington, eski bir deniz subayıdır. Birçok suçtan dolayı aranan Reddington, zekası sayesinde her seferinde FBI’ın bir adım önünde olmuş ve 20 yılı aşkın bir süredir yakalanmamıştır. Günün birinde kaçak hayatından sıkılıp teslim olmaya karar verir. Birkaç şartı vardır, bunun karşılığında ise elindeki birçok örgütün suç dosyalarını barındıran kara defterini teslim edeceğini söyler. ...ve yakında Örümcek Adam filmleri ile geri dönecek olan Daredevil: Yayın: 2015 - 2018

Türü: Aksiyon, Suç, Drama

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll Küçük yaşta geçirdiği radyoaktif bir kaza sonucunda görme yetisini kaybeden Matt Murdock’ın diğer yetileri diğer insanlara göre daha fazla gelişmiştir. Duyma yetisi aşırı gelişmiş olan Murdock, kulaklarını sanki bir radar gibi kullanarak çevresinde olan bitenin görüntüsünü zihninde canlandırır. Sabahları avukatlık yapıp suçsuz insanları savunmasının yanı sıra geceleri Daredevil kimliğiyle şehri suçlulardan korur.

