Jon Bernthal, kısa süre önce verdiği bir röportajda The Punisher'ın 3. sezonu için "Her zaman umut vardır." ifadelerini kullandı. Bernthal, Punisher karakterinin bir parçası olduğunu ancak dizinin devam etme kararının verileceği odalara davet edilmediğini ifade etti.

Marvel yapımı bir Netflix dizisi olan The Punisher, 2017’de yayınlanan ilk sezonunun ardından dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarmıştı. 1 yılı aşkın bir sürenin ardından The Punisher’ın 2. sezonu, Netflix abonelerinin karşısına çıkmış bir başka Marvel anti kahramanı olan Frank Castle, kanunsuz bir şekilde “cezalandırmaya” devam etmişti.

The Punisher için her şey yolunda gidiyor derken 2. sezonun yayınlanmasından yalnızca bir ay sonra Marvel’ın Disney+ ile birlikte bir yeniden yapılanmaya girmesiyle başlayan proje iptali dalgası The Punisher’ı da vurdu ve dizi, başarılı kabul edilen iki sezonun ardından iptal edildi.

Punisher/Frank Castle karakterine hayat veren 44 yaşındaki Amerikalı oyuncu aktör Jon Bernthal, Geek House Show’a verdiği röportajda The Punisher hayranları için adeta umut saçtı. Röportaj sırasında iptal edilen üçüncü sezonla ilgili “Her zaman umut vardır.” diyen Bernthal, The Punisher için köprülerin tamamen yıkılmadığını belirtmiş oldu.

“O benim kanımda, kemiklerimde... Yani önemli olan bizim yapıp yapmamamız değil, doğru yapmamız” ifadelerini kullanan Bernthal, The Punisher’a ve Frank Castle’a dair duygusal açıklamalarda bulunarak “Bu kararlar (3. sezondan bahsediyor), benim davet edilmediğim odalarda alınıyor. Ama o her zaman benim bir parçam. (3. sezon için) çağırıldığımda hazır olacağım ve doğrusunu yaptığımızdan emin olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” şeklinde konuştu.

Marvel’ın çatı şirketi olan Disney, çevrimiçi yayın servisi Disney+ ile Netflix’e rakip olmuştu ve iki şirketin birbiriyle rekabet etmeye başladığı andan itibaren Marvel yapımlarının bir bir Netflix’ten uzaklaşmaya başladığını görmüştük. Marvel, The Punisher için henüz bir Disney+ projesi açıklamadı ancak gelecekte böyle bir duyuru ile karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor. Zira daha önce yapılan açıklamalar, The Punisher 3. sezon hikayesinin zaten hazır olduğu yönündeydi.