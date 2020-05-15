10 Temmuz 2020'de vizyona girmesi beklenen The Final Purge'ün vizyon tarihi, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Vizyon tarihi süresiz olarak ertelenen yapımın ne zaman izleyicilerle buluşacağı henüz bilinmiyor.

Bir gece boyunca tüm suçların serbest olmasıyla birlikte yaşanan olayları konu edinen The Purge (Arınma Gecesi) serisinin 5. filmi The Final Purge, koronavirüs salgınından nasibini alan son sinema filmi oldu. Normal şartlar altında 10 Temmuz 2020 tarihinde gösterime girmesi beklenen film hakkında açıklama yapan yapımcı firma, filmin çıkış tarihinin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

ABD’de Teksas ve Georgia gibi eyaletlerde yeniden yapılanma süreci başlamış ve sinema salonları yavaş yavaş faaliyete girmiş olsa da The Final Purge yapımının çıkış tarihinin süresiz olarak ertelenmesiyle birlikte Hollywood stüdyolarının önümüzdeki iki ay içinde sinemaların tam kapasite çalışmasını beklemediğini anlamış olduk.

The Purge film serisinde ne anlatılıyor?

Yılda bir gece, 12 saat boyunca tüm suçların serbest bırakıldığı bir tema üzerine kurulu olan The Purge serisinde, bu suç dolu gece boyunca yaşananlara tanık oluyoruz. Her filmde farklı karakterler görsek de serinin tüm filmlerinde ana temanın korunduğu ve bu hikâyenin farklı biçimlerde işlendiğini söyleyebiliriz.

Serinin ilk üç filmi, James DeMonaco tarafından yazıldı ve yönetildi. 2018’deyse serinin 4. filminin yönetmen koltuğuna Battle Buddy ve Burning Sands gibi yapımlardan tanıdığımız Gerard McMurray oturdu. Serinin ertelenen son filmi The Final Purge’deyse McMurray’den boşalan koltuğa tekrardan DeMonaco’nun getirildiğini görebiliyoruz.

Aynı zamanda The Purge serisinin yaratıcısı olan DeMonaco, televizyon dizisinin sona ermesine ek olarak en yeni filmin de anlatının sonu olabileceğini söylemişti. Ünlü ismin bu açıklamaları, bu bölümün serideki son film olacağını iddia eden haberleri bir bakıma doğrulamış oldu.

The Purge 5’in yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle vizyon tarihleri ertelenen filmler arasında Hızlı ve Öfkeli 9, Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi ve Sing 2 gibi bazı popüler yapımlar yer alıyor. Öte yandan Wonder Woman 1984 gibi bu yaz vizyona girmesi planlanan bazı filmlerin vizyon tarihi hâlâ ertelenmiş değil.