Onlarca dünyadan birini seçip kendinize has karakterlerinizi oluşturduğumuz Sims 4’te bazen bazı şeyleri yapmak zorlayıcı olabiliyor. Oyun keyfinden ödün vermeden her şeyi yapabileceğiniz birçok The Sims 4 hileleri bulunuyor. Bu hileleleri sıralıyor ve nasıl kullanıldıklarını anlatıyoruz.

Sahip olduğu yüzlerce mod ve özel paket ile adeta gerçek bir yaşam simülatörü hâline gelen The Sims 4, oyun dünyasının asla eskimeyen yapımlarının başında geliyor. 2014 yılında çıkmasına rağmen hâlâ taş gibi grafiklere sahip olan ve oldukça uzun süre sıkmayacak eşsiz bir deneyim sunan The Sims 4’te; bazen parayı, insan ilişkilerini veya günlük ihtiyaçlarımızı düşünmeden sadece belli senaryoların keyfini çıkartmak isteyebiliyoruz.

Bu noktada ise imdadımıza The Sims 4 hileleri yetişiyor. The Sims 4’te hemen hemen her durum için kullanabileceğiniz bir hile bulunuyor. Bu içeriğimizde en çok kullanılan The Sims 4 hilelerini sizler için sıralıyor ve bu hileleri nasıl kullanabileceğinizi anlatıyoruz.

The Sims 4 hileleri:

50.000 Simoleons hilesi

Ücretsiz arazi alma hilesi

Faturaları devre dışı bırakma hilesi

Nesne yerleştirme kurallarını devre dışı bırakma hilesi

Gizli nesneleri açma hilesi

Bozulmuş nesnelerin hepsini tamir etme hilesi

Kirlenmiş nesneleri temizleme hilesi

Kariyer nesnelerini açma hilesi

Kilitli alanlara inşa etme hilesi

Sim’lerin tüm ihtiyaçlarını giderme hilesi

Sim yeteneklerini geliştirme hilesi

Sim milestone (kilometre taşı) tamamlama hilesi

Sim’e karakteristik özellik (traits) ekleme hilesi

Çocuk Sim’lerin özelliklerini geliştirme hilesi

Sim’leri ölümsüz yapma hilesi

The Sims 4 hileleri nasıl kullanılır?

Sims 4 hilelerini, diğer birçok oyunda olduğu gibi konsola yazarak kullanıyoruz. Bu konsolu açmak için PC’de Ctrl+Shift+C, Mac’de Command+Shift+C tuşlarına; PlayStation 4’te L1+L2+R1+R2 ve Xbox One’da LB+LT+RB+RT butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Konsol karşınıza çıktıktan sonra oyundaki tüm hileleri kullanabilmek için önce konsola “testingCheats true” komutunu girmeniz gerekiyor. Bundan sonra tüm hileleri bu konsola yazıp kullanabilirsiniz.

50.000 Simoleons hilesi:

motherlode

Genel olarak her oyunda en çok ihtiyacımız olan şeylerin başında para geliyor. The Sims 4’te de Simoleon olarak adlandırılan para, olmazsa olmazlarımızdan. Para kazanma derdini bir kenara bırakıp dilediğiniz şeyi satın almak istiyorsanız, motherlode her seferinde size 50.000 para verecektir. 50.000 Simoleons bana yetmez diyorsanız, “Money X” komutu ile X yerine istediğiniz tutarı yazabilirsiniz.

Ücretsiz arazi alma hilesi:

FreeRealEstate on

Komşuluk veya genel dünya görünümündeyken bu kodu konsola girdiğinizde, satın alınabilir bütün araziler ücretsiz hâle geliyor. Bu hile ise en iyi para hilesiyle birlikte çalışıyor. Bu hile sayesinde istediğiniz araziyi ve evi ücretsiz alabilir, daha sonra para hilesinden topladığınız paralar ile hayalinizdeki evi inşa edip, sabahlara kadar özelleştirebilirsiniz.

Faturaları devre dışı bırakma hilesi:

household.autopay_bills false

Benim para hilesiyle işim olmaz kendi paramı kendim kazanırım ama faturalar yine de yük oluyor diyorsanız, faturaları tamamen kapatabilirsiniz. Bu sayede faturaları düşünmeden aylık kazancınızı ufak tefek ev dekorasyon ürünlerine harcayabilirsiniz.

Nesne yerleştirme kurallarını devre dışı bırakma hilesi:

modebb.moveobjects

The Sims 4’te her şeyden çok ev dizayn etmeyi sevenler için vazgeçilmez olan bu hile, oyundaki her nesneyi oyun tarafından belirlenen noktalar dışına da yerleştirme imkânı sunuyor. Bu sayede normalde koyamadığınız noktaya mobilyalar koyabilir veya daha özgün bir görünüm için nesneleri üst üste bile yerleştirebilirsiniz.

Gizli nesneleri açma hilesi:

bb.showhiddenobjects

The Sims 4’te bir ev dizayn ederken bazı gizli nesneler buluyor. Genellikle oyunun şehir tasarımında kullanılan bu gizli nesneler bu hile sayesinde sizin de kullanımınıza açılmış oluyor.

Bozulmuş nesnelerin hepsini tamir etme hilesi:

qa.objects.fix

The Sims 4’te en sinir bozucu şeylerden biri de oyunda sürekli bir şeylerin bozulması. Bu hile sayesinde bozulan her türlü teknolojik aletinizi tek bir komut sayesinde tamir edebiliyorsunuz. Böylece hem paradan hem de zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz.

Kirlenmiş nesneleri temizleme hilesi:

qa.objects.clean

The Sims 4’te sürekli bozulan elektrikli aletlerden daha sinir bozucu bir şey var; o da sürekli kirlenen tezgahlar ve banyo. Gidip sürükle tezgah silmek veya banyo paspaslamak yerine bu hile sayesinde evde kirlenen tüm yerleri ve nesneleri tek bir komut ile temizleyebiliyorsunuz.

Kariyer nesnelerini açma hilesi:

bb.ignoregameplayunlocksentitlement

The Sims 4’te bazı nesneler Sim’inizin kariyerine göre zaman içerisinde açılıyor. Eğer bu nesnelere direkt olarak ulaşmak istiyorsanız, tek bir komutu konsola girerek tüm kilitli kariyer nesnelerinin kilidini açabilirsiniz.

Kilitli alanlara inşa etme hilesi:

bb.enablefreebuild

Sadece oyunun size izin verdiği alanlara bir şeyler inşa etmekten sıkıldıysanız, bu hile sayesinde istediğiniz her yere istediğiniz şeyleri inşa etme imkânınız oluyor. Ayrıca yine bu hile sayesinde tüm inşalarınız ücretsiz hâle geliyor.

Sim’lerin tüm ihtiyaçlarını giderme hilesi:

sims.fill_all_commodities

Sim’lerin en sinir bozucu özelliklerinden biri tıpkı bizler gibi sürekli bir şeylere ihtiyaç duymaları. Eğer Sim’inizin bitmek bilmeyen isteklerinden bıkmış durumdaysanız, bu ihtiyaçların hepsini tek bir komut sayesinde giderebiliyorsunuz. Bu komutla eğlence, açlık, tuvalet ve diğer tüm ihtiyaçlar tek seferde doldurulabiliyor.

Sim yeteneklerini geliştirme hilesi:

stats.set_skill_level Major_X 10

Hayat Sim’inizin birçok alanda deneyim kazanması için çok kısa. Bu uğraştıcı detayı atlamak için yukarıdaki kodu kullanarak Sim’inizin istediğiniz yeteneğini tamamen geliştirebilirsiniz. Kodu stats.set_skill_level Major_X 10 şeklinde yazıp, X yerine istediğiniz yetenek ismini yazarak tüm yetenekleri geliştirebilirsiniz.

Sim milestone (kilometre taşı) tamamlama hilesi:

aspirations.complete_current_milestone

Sim’inizin hayatı boyunca bazı kilometre taşları bulunuyor. Bu kilometre taşlarını aştıkça Sim deneyim ve puan kazanıyor. Eğer bu detaya takılıp, Sim’in kilometre taşına ulaşması için gerekli şeyleri yapmak istemiyorsanız, direkt bu hile sayesinde mevcut kilometre taşlarını tamamlayabilirsiniz.

Sim’e karakteristik özellik (traits) ekleme hilesi:

Traits.Equip_Trait Trait_X

İlk başta Sim oluştururken karakterimize bazı özellikler ekliyoruz. Eğer eklemeyi unuttuğunuz özellikler varsa sonradan bu hile ile onları eklemek mümkün oluyor. Traits.Equip_Trait Trait_X komutunu konsola yazdıktan sonra X yerine istediğiniz özelliği yazarak basitçe ekleme yapabilirsiniz.

Çocuk Sim’lerin özelliklerini geliştirme hilesi:

stats.set_skill_level Skill_Child_X 10

The Sims 4’te en çok vakit harcadığımız şeylerden biri de çocukların gelişim aşaması oluyor. Eğer bu aşamayı saatlerinizi adamak istemiyorsanız, çocuğunuzun istediğiniz özelliğini bu hile sayesinde geliştirebilirsiniz. Yukarıdaki stats.set_skill_level Skill_Child_X 10 komutunu konsola yazdıktan sonra X yerine geliştirmek istediğiniz özelliği yazmak yeterli olacaktır.

Sim’leri ölümsüz yapma hilesi:

death.toggle true

Sims 4’te saatlerce uğraşıp yeni bir Sim yarattınız, evinizi tasarladınız ve oynamaya koyuldunuz .Tam o sırada yemek yaparken ocakta yangın çıktı ve Sim’iniz öldü. Eminim bu birçoğumuzun başına gelmiştir. Bunun önüne geçmek için oyuna ilk başladığınız death.toggle true komutu ile Sim’inizi ölümsüz hâle getirebilirsiniz.

The Sims 4 hileleri tabii ki bu sıraladıklarımızla sınırlı kalmıyor. Sahip olduğunuz paketlere, özel koleksiyonlara ve versiyona göre daha yüzlerce hile bulunuyor. Ayrıca ilk başta “testingCheats true” komutunu girip tüm hileleri aktif hâle getirdikten sonra nesnelere ve Sim’inizie Shift tuşuna basılı tutarak tıkladığınız daha birçok farklı hile sayılabilecek özelleştirme seçeneği karşınıza çıkıyor.