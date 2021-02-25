Popüler oyun dağıtım platformu Steam'in kurucusu ve sahibi olan Valve, Epic Games ile Apple arasındaki davaya dahil oluyor. Mahkeme, Steam'den 436 oyunun satış rakamları ve fiyatları gibi bilgileri istedi.

Epic Games ve Apple bir süredir ödeme yöntemleri konusunda anlaşmazlıklar yaşıyor. Bu anlaşmazlığın iki firma arasında çözülememesi nedeniyle konu mahkemeye taşınmıştı. Mahkemeden gelen isteklerden biri ise davaya müdahil olmayan Steam'i ilgilendiriyor.

ABD Sulh Mahkemesi, Valve'dan 436 oyuna ait bilgileri paylaşmalarını istedi. Bu bilgiler arasında oyunların satış rakamları ve fiyatları gibi veriler de var. Bu durumun nedeni ise Apple'ın savunmasında kendisini diğerleri gibi bir platform olarak göstermek istemesi.

Mahkeme'den Steam'e verileri paylaşma çağrısı:

Çarşamba günü sanal bulguların mahkemeye sunulduğu duruşmada, ABD Sulh Mahkemesi Hakimi Thomas S. Hixson, Apple'ın Valve'a sunduğu verileri paylaşma çağrısının doğru olduğunu ancak Apple'ın çok fazla çağrıda bulunduğunu söyledi. Ardından da Valve'dan 436 oyuna dair tarihi satış rakamları, oyun fiyat bilgileri ve daha başka konularda bilgileri istedi.

Mahkemenin Steam'den istediği bilgiler 2015 yılı ile 2017 yılının başları arasında kalan dönemi kapsıyor. Ayrıca mahkeme başkanı Hixson, Valve'in bu konuda tek olmadığını da belirtiyor. Zaten Apple da birden fazla platformu örnek vermişti.

Epic ve Apple arasında neler oluyor?

Epic Games ile Apple arasındaki tartışmanın nedeni, App Store üzerinden yayımlanan Epic Games oyunlarında oyun içi satın alma işlemlerinin App Store dışında gerçekleştirilebilmesi olarak gösteriliyor. Epic, Apple'ın kestiği %30 komisyonu "Apple vergisi" olarak adlandırıyor ve bu paya karşı çıkıyor. Apple ise savunmasını kendilerinin de diğer oyun dağıtım platformları gibi bir platform olmalarına dayandırıyor.

Valve istenilen verileri, talep edilen sürede toparlamalarının pek mümkün olmadığını ve bu iş için tam zamanlı çalışan küçük bir ekip kurmaları gerekeceğini ifade ederek isteğe karşı çıkarken, Apple ise daha önce 30 bin oyunun bilgilerini istediklerini, 436 oyunun verilerinin çıkarılmasının ise mümkün olduğunu savunuyor. Temmuz 2021'de görülecek olan dava, oyun platformlarının geleceğini de etkileyebilir.